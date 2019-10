Este lunes es el último día para empadronarse

Todas las personas que cumplan 18 años hasta el 21 de febrero de 2016 o que hayan cambiado de domicilio, tienen plazo hasta la medianoche de este lunes para registrar sus datos en el padrón biométrico del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de lo contrario no podrán participar en el referendo del próximo año.



El 21 de febrero los bolivianos acudirán a las urnas para decidir si están de acuerdo o no con que el presidente Evo Morales se vuelva a postular para continuar al mando del país.



Los que estén en edad de votar, mayores de 18 años, y no lo hagan se enfrentarán a una serie de sanciones, explicó el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Eulogio Núñez.



Puedes leer: En 29 días se registraron 451.000 nuevos electores ,

Núñez, en contacto con PAT, indicó que los que no participen en el referendo no podrán realizar trámites bancarios, postularse a un cargo público, tramitar documentos o salir del país por un lapso de tres meses.



Horario de atención



De forma excepcional, solo por esta jornada, los centros de empadronamiento atenderán hasta la medianoche con el fin de que las personas que no pudieron asistir en el transcurso del mes, lo puedan hacer hoy.



Los puntos de registro cerrarán después de atender al último que esté en la fila, dijo el presidente del Tribunal Electoral

Departamental.



Las personas que por diferentes razones no puedan inscribirse en sus barrios y se encuentren por el centro de la ciudad, lo pueden hacer en las oficinas del TED, que ha habilitado 20 máquinas empadronadoras.



El edificio del TED está ubicado entre las calles Andrés Ibañez y 21 de mayo. Además, a quí encontrarás la ubicación de los centros fijos del registro biométrico de Santa Cruz