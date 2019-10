Sismo en la Florida fue provocado por la Armada

Un sismo de 3,7 grados de magnitud en la escala de Richter que se sintió el pasado 10 de julio en la costa este de Florida, sin embargo hoy se confirmo que este fue el resultado de una "explosión experimental" realizada por un barco de la Armada estadounidense, informaron este miércoles medios estadounidenses.



El epicentro de la explosión se localizó a unas cien millas de la localidad de Daytona Beach. Sin embargo el lugar donde más se sintió el temblor fue en la costa este de Florida, según el canal First Coast News.



El medio explicó que se comunicó con la base naval de Maypot para recabar más información sobre la naturaleza de la explosión, pero fue derivado hacia el denominado Surflant, organismo que supervisa la Fuerza Naval estadounidense en el Atlántico, sin que hasta el momento haya respuesta oficial.



Por ello se llego a la conclusión de que temblor detectado por sismógrafos en EE.UU., el Caribe y algunos países de Suramérica no fue un terremoto, sino una prueba militar practicada en el mar por un buque de la Armada estadounidense.



Por su parte, El diario The Daytona Beach News-Journal informó que la Armada notificó al Servicio Nacional de Pesca de la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) sobre su intención de llevar a cabo una serie de pruebas militares en el mar.



Este organismo concedió a la Armada un permiso para realizar ensayos militares entre 2013 y 2018 al este de la costa noreste de Florida, y la prueba más reciente fue realizada por el buque de guerra USS Jackson, que arrojó al mar una bomba de unas 10.000 libras de peso a unas cien yardas del barco, según The Weather Channel.



El USS Jackson es uno de los nuevos barcos de guerra de la Armada de gran capacidad antisubmarina, antiminas y de operación en la superficie marítima.