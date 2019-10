La noche más importante de la música latina

La 16.a versión de los Grammy Latinos tendrá como persona del año al cantante brasileño Roberto Carlos. Todo lo que sucederá hoy, en el casino MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, podrás verlo desde las 19:00, por TNT.



Bajo la conducción de la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y la cantante y actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, se premiarán a 46 categorías de lo mejor de la música, composición, letra, ritmo, género, videoclip y productor.



Las apuestas

Los que tienen más oportunidades de llevarse una estatuilla a casa son el compositor Leonel García con seis nominaciones, por su disco Amor futuro, dos de ellas compartidas con la mexicana Natalia Lafourcade, que compite en cinco categorías por su canción y placa homónima Hasta la raíz, entre ellas a la de grabación del año, álbum del año y canción del año.



Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra recibieron cuatro nominaciones, ambos pueden llevarse el premio a la grabación del año; Guerra por su canción Tus besos y Sanz por Un zombie a la intemperie. El español también compite al premio del álbum del año por Sirope.

La competencia más fuerte está en las categorías de música urbana en las que J Balvin, Nicky Jam & Enrique Iglesias, Maluma, Yandel, Daddy Yankee, Farruko, Don Omar y Prince Royce con Pitbull y Jennifer López, entre otros, competirán.



En la categoría mejor álbum para niños, el dúo Chino y Nacho está en la lista con su disco Chino y Nacho for babies.

Por siempre del chileno Américo compite por el mejor álbum de cumbia e, Hijos de la tierra de los argentinos Los Tekis, compite a mejor álbum de folclore.



Miguel Bosé, Natalia Jimenez, Pablo Alborán, Julieta Venegas, Ricky Martin, Tercer Cielo, Juan Luis Guerra, Café Quijano y Rubén Blades son algunos más que están en la extensa lista de nominados.



Premiere del Latin Grammy

Una hora antes de que el show empiece, se apreciará el paso de los artistas invitados, por la alfombra roja que proporcionará a los espectadores una mirada íntima del evento más glamoroso de la música latina conectando a los fans con sus celebridades favoritas a través de las redes sociales con el #latinGRAMMY.



El portal de internet www.univisión.com será el lugar para seguir esta antesala. Astrid Asher, Monsieur Periné, No te va gustar y Onze: 20 se presentarán en vivo.



En vivo



Los Grammy Latinos rendirán un homenaje a Roberto Carlos como la persona del año, y en retribución, el cantautor, de 74 años, subirá al escenario a demostrar por qué se lleva el reconocimiento.



La pista se pondrá candente cuando los colombianos de Bomba Estéreo inviten a su Fiesta, que interpretarán con Will Smith; mientras que la presencia anglo parlante se sentirá gracias a Major Lazer y Fifth Harmony que deleitarán al público con sus hits Lean on y I´m worth it, respectivamente.



Ricky Martin, J Balvin Los Tigres del Norte, Maná y Juan Luis Guerra serán otros aclamados músicos que romperán con la solemnidad del evento. Durará alrededor de dos horas.



Ningún canal nacional transmitirá esta importante premiación de música