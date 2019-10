El 80% de los autos iniciará el año sin SOAT

El director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, Javier Vera, informó que hasta el pasado martes el 80% del parque automotor, entre público y privado, no había adquirido el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT).



"Hasta ayer (martes) se ha alcanzado a los 263.261 SOAT"s vendidos a nivel nacional, lo que representa el 20 por ciento (en promedio), siendo que se ha cubierto el 23 por ciento del servicio público y el 18 por ciento del particular, números que podrían disparase mucho más los primeros días de enero", indicó en conferencia de prensa.



Vera recordó que el SOAT 2014 "muere" el último minuto del año y el primer minuto de 2015 entra en vigencia el nuevo seguro.



Según datos oficiales, hasta noviembre del pasado año (2013) se vendió aproximadamente 1.326.833 certificados con lo que se alcanzó el 87% del parque automotor.



Aclaró que no existe una falta de rosetas en algunas regiones del país, ya que se solicitó más de 1,5 millones para cubrir el parque automotor nacional que bordea 1,4 millones.