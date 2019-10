Un soldador sobrevive a una golpiza de pandilleros

Alrededor de las cuatro de la madrugada de ayer Jesús Ramos Zabala (32) salió caminando de su casa ubicada en el barrio Los Pinos, zona del kilómetro 9 al norte, cuando de pronto fue asaltado.



“Alguien me sujetó de atrás y cuando reaccioné vi que eran varios jóvenes, me tumbaron y me golpearon para luego robarme todo lo que tenía”, contó.



Después de ser sometido a golpes y de que le quitaran todo lo que tenía, el hombre fue abandonado. Vecinos lo auxiliaron y avisaron a sus familiares. Con ayuda de su hermana, Dalia Ramos, todo ensangrentado acudió a la Fiscalía para que lo evalúe el forense. La Policía de Los Tusequis recibió su denuncia y ahora busca a los agresores./G.A