Evo recibe la llave de oro de la ciudad de Sucre

Después que el Movimiento al Socialismo ganó en las últimas elecciones en el municipio de Sucre, el Gobierno Autónomo Municipal de la capital lanzó este domingo una señal política en búsqueda de "reconciliación" con el gobierno central al entregarle por primera vez la Llave de la ciudad al presidente Evo Morales.



En la Sesión de Honor del Concejo Municipal, las autoridades locales pidieron restablecer las relaciones que se caracterizaron por la confrontación política permanente y buscar la reconciliación entre los actores políticos de esta ciudad y la administración gubernamental de Morales.



"Se entregan las Llaves de la ciudad a aquellas personalidades, aquellos personajes sobresalientes que de parte de una ciudad reciben la confianza y el deseo de tener las mejores relaciones y una conducta ampliamente democrática. Es necesario señor Presidente que aquellas relaciones friccionadas desportilladas del pasado, el día de hoy podamos encontrar los caminos de la aproximación por la vía democrática, del respeto y de ser necesario por la vía de la reconciliación", dijo el concejal opositor Germán Gutiérrez.



Desde el 2007, las relaciones entre las exautoridades que estuvieron al frente de las instituciones y en particular del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, estuvieron marcadas por el distanciamiento, después que la Asamblea Constituyente no viabilizó el traslado de los poderes del Estado a la capital constitucional, lo que generó la movilización de sus instituciones y como consecuencia el bloqueo a la Constituyente.



Morales, en varios actos que durante toda la semana se llevaron a cabo en Chuquisaca, lamentó que el proceso constituyente no haya concluido en Sucre, precisamente por las movilizaciones liderizadas por el Comité Interinstitucional. Recordó que el 2007 y 2008 no podía llegar a esa ciudad precisamente por la posición de sus dirigentes políticos.



El MAS tendrá el control de la Gobernación y de la Alcaldía para los próximos cinco años.



Este 25 de mayo, conmemora los 206 años del Primer Grito Libertario, en esta ocasión, Morales cumplió una amplia agenda en el departamento de Chuquisaca. En la Sesión del Concejo prestó un informe sobre las inversiones en esta región y las proyecciones para el futuro.