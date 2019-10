Comisión tiene 2 semanas para cerner la lista del TSE

La Comisión Mixta de Constitución corre contra el tiempo y le quedan nada más que dos semanas para reducir la lista de candidatos para vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ponerla a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que incluso deberá declarar sesión por tiempo y materia para definir los nombres de los elegidos.



Primero se presentaron más de 400 candidatos. Tras una primera depuración la semana pasada, el presidente del Senado José Alberto Gonzales informó que de los 306 habilitados, 203 corresponden a varones; otras 103 mujeres también cumplieron la presentación de requisitos. De estas 306 personas, 45 se identificaron con origen indígena. El 65% de los aspirantes fue funcionario público.



A esto, el secretario técnico de la comisión, Santos Chui, explicó que ayer se inició la fase de impugnaciones, pero que hasta el cierre de la jornada no se había presentado ni una sola.



Así se fue el primer día del plazo para realizar observaciones y a los ciudadanos les quedan tres más “hasta el miércoles, para presentar una carta con las pruebas de que determinado candidato no cumple, específicamente, con uno o más requisitos de los que la comisión consideró para admitirlo”, aseveró.



Las etapas

Desde el jueves, la comisión se reunirá para resolver estas impugnaciones y se tomará otros dos días (hasta el viernes) para terminar ese trabajo.



Desde el sábado próximo comenzará la evaluación de méritos (siguiente fase) que tomará hasta el final de la jornada del lunes 29. Según el reglamento, hay cinco categorías para evaluar: Formación académica, producción intelectual, docencia universitaria, experiencia y conocimiento de idiomas.



“Cada categoría está conformada por uno o más criterios de evaluación no excluyentes entre sí, que suman 11 y los integrantes de la comisión verán si los postulantes cumplen o no cada uno de los criterios”.



Desde el martes 30, hasta el jueves 2 de julio, se realizará la fase de entrevistas. En esta etapa, la comisión elaborará por temática una batería de 10 preguntas sobre conocimiento y dominio de la normativa electoral del Estado Plurinacional y sobre principios y procedimientos de las democracias directa y participativa, representativa y comunitaria.



Los postulantes deberán elegir dos por cada criterio. Mientras, deberán hacer una exposición sobre conocimiento y dominio de la Constitución y una propuesta de trabajo sobre los retos de su labor.

El reglamento señala que los medios de comunicación podrán estar en las entrevistas.



Para pasar a la fase de elección del cargo, los postulantes deben obtener la evaluación de “Cumple’, en al menos ocho de los 17 requisitos establecidos.



El reglamento no especifica número, pero requiere que al menos tres de los preseleccionados sean mujeres, y al menos dos tengan origen indígena originario campesino.



El sábado 4 de julio, si no hay algún retraso, la comisión entregará su informe con antecedentes generales del proceso y el listado, en orden alfabético, a la Asamblea Legislativa, que convocará a Sesión Plenaria para elegir por el voto de los dos tercios de los asambleístas presentes, a los vocales del TSE.



El reglamento es específico, “si en la sesión plenaria no se logra elegir, en una primera vuelta de votación, a los vocales en observancia a los criterios de plurinacionalidad y equivalencia de género, se declara la sesión por tiempo y materia hasta lograr la elección de las personas”.



Este medio intentó comunicarse con el senador Milton Barón o la diputada Betty Yañíquez para obtener su visión del tema, pero no respondieron. Sin embargo, el procedimiento genera críticas.



Propuestas de postulantes

“Hay tareas y desafíos inmediatos. En septiembre ya vienen los referéndums autonómicos (y para eso) la gran tarea (que se debe) llevar adelante rápidamente es una auditoría independiente (...) sobre la calidad del padrón”, propuso como medida de cambio para el Órgano Electoral el exsenador de Podemos Carlos Böhrt, que se postuló como vocal electoral.



Pero para Böhrt no se debe acudir a “los amigos, como la OEA (Organización de Estados Americanos)” a la hora de buscar una auditoría independiente al padrón electoral. Recalcó en la necesidad de identificar una institución auténticamente independiente.



Como Böhrt, el expresidente de la desaparecida Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni también ofreció sus propuestas para cambiar al ente electoral en entrevista con la red Erbol. Exeni coincidió en la necesidad de realizar una auditoría al padrón, pues cree que la “población debe tener un padrón confiable y sintonizado con el Registro Civil, con Identificación y datos del propio censo”.



El ex vicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas señaló a radio Panamericana que con la ayuda de la oposición el Gobierno logrará posesionar a cargo del Órgano Electoral a una “nueva banda de los siete”, en referencia a la cantidad de vocales que asumirán funciones en el próximo mes de julio, reportó ANF.



Cárdenas criticó duramente a la oposición por haber convalidado la aprobación de un reglamento, que a su juicio, es el mismo de antes, pero con algo de “maquillaje”