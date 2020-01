La miss Bolivian Tropic 2014 debuta como actriz

Alexandra Ibsen, la morocha que se adueñó de la corona del Miss Bolivian Tropic en2014, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que ¡debutó como actriz! Su primera experiencia en la pantalla grande fue en la película boliviano-brasileña En realidad, que se estrena este jueves 3 de febrero en el cine Bella Vista.

La modelo encarnó a una sexy agente encubierta en la película de suspenso que se grabó en Bolivia y en Brasil, dirigida y producida por Paúl Hollweg. "No me resultó difícil actuar porque me gusta estar frente a las cámaras. Tuve la suerte de debutar en una película de exportación", comentó Alexandra.

Además de su incursión en la actuación, en marzo la joven inaugurará su tienda de ropa deportiva en el Centro Comercial Norte.