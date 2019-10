Asumen 'jalón de orejas' en votos, pero no derrota

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) asumió el "jalón de orejas" que dio la población en el referendo, frente a su decisión de buscar habilitar a Evo Morales para una nueva reelección. Aunque consideran que no fue una derrota.



"Este jalón de orejas necesariamente nos ha constituido más fortalecidos, nos ha servido para unificarnos más, nos ha servido para jalarnos las orejas y de aquí estamos saliendo más consolidados para seguir defendiendo el proceso de construcción de nuestro país", dijo el dirigente minero Orlando Gutiérrez a nombre del grupo afín al MAS.



Aclaró que "en realidad no es una derrota, es un mensaje del pueblo boliviano". Agregó que "necesariamente esto nos ha servido para que podamos usar el famoso lema de que no podemos vivir de victorias sino que tenemos que aprender de las derrotas que han habido y que seguramente nunca más van a suceder".



El dirigente no quiso referirse al caso Gabriela Zata, ex novia de Evo Morales, involucrada en denuncias por tráfico de influencias, y se limitó a señalar que "no vamos a tocar temas personales, estamos repudiando que se vayan a meter en la vida personal del presidente".



La evaluación de las organizaciones sociales fue realizada junto con el primer mandatario. Sirvió además para hablar de la "guerra sucia" de la campaña, la cual, anticiparon, contrarrestarán con "la verdad" y con el compromiso de luchar contra la corrupción.