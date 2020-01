Ortiz duda de la objetividad de ministro en investigación

El senador de la oposición Óscar Ortiz cuestionó si el ministro de Justicia, Héctor Arce, es la persona indicada para investigar la presunta adquisición irregular de tres taladros de perforación para YPFB, considerando que una de sus hermanas trabaja como abogada en la estatal petrolera. Además pidió celeridad en el proceso investigativo.

“Creo que ese es el problema. Si él tiene (Arce) la objetividad necesaria, la imparcialidad necesaria para poder investigar este caso. Entonces es un tema ético, el ministro Arce debe evaluar sobre sí mismo, si no sería mejor en esta situación, en esta circunstancia el inhibirse de ser la autoridad responsable de esta investigación (...) dado que al parecer hubiera recibido el favor del señor (Guillermo Achá) para contratarla”, dijo en alusión al ejecutivo de YPFB.

No obstante, aclaró que de la revisión de la documentación referida al proceso de contratación de los tres taladros a la italiana Drillmec, no encontró ni el nombre, ni la firma de la hermana del ministro Arce, abogada de YPFB.

“En los documentos a los cuales he tenido acceso no hemos encontrado el nombre o la firma de la hermana del ministro de Justicia, en una responsabilidad directa sobre el contrato (YPFB con la Drillmec). Ese es un primer punto y quiero ser responsable en dejarlo claro", explicó Ortiz.



El legislador presentó una petición de informe escrito para conocer desde cuándo la abogada Arce Zaconeta trabaja en YPFB, porque "entiendo que la señora trabajaba hasta no hace mucho tiempo en el Concejo Municipal de La Paz".



El senador dijo que el problema no está en el grado de responsabilidad que hubiera llegado a tener la hermana del ministro Arce, sino en cuestionar si el titular de Justicia cumple con los requisitos de objetividad e imparcialidad necesarios para llevar adelante una investigación seria sobre el bullado caso de presunta corrupción en YPFB.



El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, reconoció que su hermana trabaja en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pero negó que haya participado en el proceso de contratación para la compra de los tres taladros.

¿Arbitraje en puertas?

En criterio del analista energético José Padilla, la manera como se realizó el contrato muestra que el sistema que manejan las empresas estatales no otorga seguridad jurídica, lo que provoca que el Estado no sea creíble.

“Drillmec ya había dado inicio a la elaboración de los taladros, por lo tanto puede iniciar un arbritaje contra YPFB”, señaló el especialista.