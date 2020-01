Mineros dicen que solo Evo puede parar protesta

El vicepresidente de los cooperativistas, Agustín Choque Callasa, desafió al Gobierno ante la querella presentada contra los dirigentes por los hechos de violencia de Mantecani, vía La Paz-Oruro, y denunció abusos de la Policía, y advierte que solo cederán si el presidente Evo Morales los convoca.



"El único que puede detener esto es el presidente Evo Morales porque sus ministros ya no son confiables, especialmente (el ministro de Gobierno, Carlos Romero), él ha reprimido a nuestros compañeros", dijo el dirigente.



El ministro de Gobierno fue precisamente quien informó oficialmente esta mañana que el Ejecutivo presentó una querella contra los mineros cooperativistas. Choque Callasa respondió: "Que nos metan juicio, en la investigación se va a saber quién atacó, ellos vinieron con neptunos, gases, motocicletas, ambulancias, nosotros tenemos 250 heridos, y su recuperación la estamos pagando nosotros", aseveró.



El dirigente afirmó que no habrá desbloqueo de carreteras mientras el Gobierno no de señales de solucionar sus demandas, que estarían en sus manos desde hace mucho tiempo. Descartaron la posibilidad de levantar la medida, incluso durante el fin de semana.



Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Mineros (Fencomin), Carlos Mamani, lamentó que el Gobierno no convoque al diálogo con el sector, pese a que se ha declarado un cuarto intermedio en los bloqueos carreteros del sector.



"De ayer a ahora, no existe ninguna respuesta de parte del Gobierno para poder reunirnos. Hemos pedido que de manera oficial se nos diga fecha, hora y lugar para sentarnos al diálogo pero no hay nada", dijo Mamani a la prensa.



Señaló que los mineros estaban desbloqueando las carreteras y se quedarán así solo hasta que termine la reunión de presidentes de federaciones mineras que se lleva a cabo en sus instalaciones de la ciudad de La Paz. "Solo hemos recibido insultos de parte del Gobierno", lamentó.