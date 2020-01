El cerebro de Sting sirve para saber cómo opera la mente de un músico

Sting, uno de los músicos británicos más populares del mundo, no ha tenido problema en convertirse objeto de estudio para la ciencia. El investigador Daniel Levitin, de la McGuill University, y su colega Scott Grafton, de la Universidad de California, escanearon el cerebro del que fuera cantante de The Police, para tratar de descubrir cómo opera la mente de un músico.



Y lo que comprobaron fue que cuando está componiendo, se activan áreas del cerebro diferentes a las que actúan en el caso de los escritores o los pintores. Por el contrario, cuando se limita a escuchar música, las regiones más activas del cerebro de Sting eran las mismas que cuando se le pedía que recordase alguna melodía, explica el portal de la revista QUO.



Las técnicas utilizadas para escanear el cerebro del ganador de múltiples premios Grammy, se denominan análisis de patrón multivoxel y análisis de disparidad representacional.



Según Levitin, el escáner de Sting reveló varias conexiones entre piezas musicales que el científico conocía bien pero que nunca antes había relacionado: “Libertango” de Piazzolla y “Girl” de The Beatles comprobaron ser dos de las más similares en el cerebro del artista, debido a los acordes menores y “motivos melódicos similares”.



Igualmente, los temas “Moon Over Bourbon Street” (propio de Sting) y “Green Onions” de Booker T. and the MG"s, se organizan de forma similar en el cerebro del músico, ambos están compuestos en Fa Menor y tienen el mismo tempo, dijo Levitin a la revista especailizada Neurocase



Los resultados del estudio son aún muy preliminares, pero se espera que sirvan como base a futuros estudios para tratar de descifrar como funcionan las mentes de los creadores.