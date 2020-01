Cómo saber si tú y tu pareja son padres tóxicos

Existen padres realmente crueles, tanto o más que las madrastras de los cuentos de hadas, pero en este caso ellos son reales. Tienen el poder de debilitar la autoestima de sus hijos, de generar vínculos de dependencia, destruir su confianza, insultarlos o ahogarlos con su amor y, en casos extremos, hasta de golpearlos sin piedad. Así son los padres tóxicos que, lamentablemente, son una especie más común de lo que se cree.

De acuerdo con los terapeutas familiares, hay padres que no saben amar. No se quieren a sí mismos, por lo que tampoco pueden brindar un vínculo saludable a sus hijos y su relación, que se supone debe ser de protección y de amor; terminan convertiéndose en una pesadilla.

Asimismo coinciden en que ser padre y madre no es solo engendrar un hijo, sino que tiene que ver con la entrega de herramientas clave para enfrentar al mundo. Los tóxicos (incluyen papás, abuelos o cuidadores) lejos de fomentar una madurez personal y una seguridad en sus hijos con la cual poder crecer sanamente, no hacen más que anclar pesadas cadenas vetando por completo la independencia física y emocional de esa persona.

Las sicólogas Liliana Zabala y Fanny Parrado refieren que los padres tóxicos son aquellos que por razones muy variadas, muchas veces de manera inconsciente, deterioran la salud mental de sus hijos desde muy pequeños, porque causan sufrimiento, dolor, angustia, maltrato físico o sicológico, invalidación e incluso hasta enfermedades graves como la esquizofrenia y otro tipo de sicosis.

La sicóloga Mónica Rivero insiste en que este tipo de progenitores causan tanto daño en la siquis de sus hijos que llegan a castrarlos emocionalmente.

Aunque no se crea, agrega Zabala, muchos de estos padres tóxicos odian a sus retoños porque no los consideran parte su vida, sino que más bien los ven como un estorbo.



Afirma que un niño es abandonado o maltratado porque la paternidad o maternidad no está presente ni desarrollada en los papás y un mecanismo de abandonarlos sicológicamente es maltratarlos o dejarlos a su suerte. De grandes, acota, les echan en cara que son sus padres y les exigen retribución económica.

Muchos de estos hijos, de adultos, son personas problemáticas y desarrollan algún tipo de enfermedad corporal o sicológica. Además, les cuesta encontrar pareja por el estado de ánimo muy cambiante que tienen.



Historias que se repiten

Rivero asegura que generalmente es una cadena, son tóxicos, porque sus progenitores fueron así y lamentablemente se viven en una sociedad en la que es muy difícil reconocer que estamos equivocados. Los frutos, continúa la sicoterapeuta, se ven a partir de la adolescencia y llegan a profundizarse en la adultez cuando la persona se enfrenta a su propia familia.



Es difícil dar lo que nunca se tuvo, asevera la sicóloga, por lo tanto será difícil construir una familia emocionalmente sana si no la se la ha tenido nunca. “Si no tuvimos el amor incondicional de alguno de nuestros papás, culparemos a nuestros hijos por no querernos”, reafirma.

Asimismo, para Zabala muchos niños, de adultos, repiten el mismo patrón de conducta, actuando de forma destructiva y autodestructiva, culpando a los hijos de sus desgracias, ejerciendo el dominio sobre ellos, llegando a decirles qué es lo que deben hacer, aun siendo adultos. “Se vuelven manipuladores, controladores y chantajeadores. Ven a sus hijos como el reducto de sus penurias y los obligan a inculparse”, refuerza.

Sin empatía y muy egoístas



La sicóloga estadounidense Susan Forward es drástica y en su libro Padres que odian dice que hay papás que, por diferentes razones, causan sufrimiento en extremo a sus hijos desde la infancia hasta la adultez.



Parrado los sindica de egoístas y narcisistas, que solo piensan en ellos mismos; que incluso envidian los logros de sus propios hijos, los invalidan, los humillan y minimizan sus éxitos con tal de quedar ellos siempre por encima.



Rivero brinda algunas características señalando que son padres que no poseen empatía, es decir siempre se refieren a sus sentimientos y no al de sus hijo; son inmaduros emocionalmente, llegando a contarles secretos o problemas pidiéndoles que no los digan, generando en el niño mucha carga emocional.

“No controlan su enojo. Si les fue mal en el trabajo se descargan en casa. Las necesidades de sus hijos están en segundo plano, primero son ellos. No aceptan que sus niños crezcan, no se sienten bien con su independencia. Son personas pasivo-agresivas, dicen una cosa y se comportan de otra manera, generando ambiguedad y desconcierto todo el tiempo en sus pequeños”, resalta.



¿Tóxico o sobreprotector?



Parrado manifiesta que un padre tóxico desarrolla muchas conductas nocivas y dañinas a la integridad personal del hijo; el sobreprotector, en cambio, tiene la mejor intención de hacer la vida de su retoño siempre mejor, con excesivos cuidados.



Para Rivero, la difererencia entre los sobreprotectores y los tóxicos es que los primeros exageran en su forma de amar y crean en sus hijos inseguridad porque inconscientemente anulan su autonomía y los creen inútiles. Es un daño que le hacen. Podrían ser tóxicos también, aunque su fin es evitar que les pase algo malo.

¿Qué hacer?



Zabala indica que todos deben saber que el rol de padres no es un juego y deben informarse que ser padres es una responsabilidad muy grande y es necesario prepararse sicológicamente antes de serlo, incluso capacitarse para la sexualidad para no cometer errores y traer al mundo niños a sufrir.

Rivero deja claro que los hijos son para cuidarlos y guiarlos y los padres deben aprender a desarrollar esa labor de la mejor manera, no creer que son amigos, porque no es así. Hay que saber disciplinarlos, pero de manera adecuada cuando algo no está bien, y no dejarse manipular por los caprichos del hijo.

“Lo ideal es que antes de ser padres nos preparemos sicológicamente y, si hubo carencias en nuestras familias de origen, realicemos terapia. Es importante reconcer que necesitamos ayuda y comenzar, mientras más temprano, mejor, para el bienestar de nuestros hijos”, puntualiza.

Parrado aconseja buscar ayuda profesional, porque seguro que arrastran el mismo historial de conductas arremetidas contra ellos que deben superar y que inconscientemente las repiten con sus hijos. Al reconocer esa cadena de toxicidad, hay que cortar, perdonar y pedir perdón. Así, en esa nueva generación, habrá una convicción de cambio”, apunta.