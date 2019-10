Gluzy aguarda la casa que le prometió el presidente

La boliviana que perdió todo en Ecuador, Gluzy Saucedo, llegó este fin de semana a la capital beniana, Trinidad, esperanzada en la promesa que hizo el presidente Evo Morales, de construirle una casa para que reinicie su vida en el país, después de que el terremoto en Ecuador destruyó su casa y el hostal que tenía en sociedad con una amiga.



Su hija mayor María José Ceballos Saucedo, de 16 años, fue la primera en retornar a Bolivia, después que el Gobierno le facilitó el traslado en un avión Hércules que llevó ayuda al vecino país. El sábado, su madre Gluzy hizo lo propio, debiendo dejar a sus otros dos hijos en Ecuador, toda vez que para traerlos debe demostrar ante las autoridades judiciales que tiene trabajo y una casa.



“Mi vida cambió totalmente, hoy al despertar y recordar ese 16 de abril fue un sentimiento de tristeza. Duele el corazón, no solo el mío sino el de muchos ecuatorianos. Doy gracias a Dios por estar con vida, por la nueva oportunidad que nos ha dado a cada uno de los que sobrevivimos”, dijo a EL DEBER vía telefónica desde Trinidad.



La noche del terremoto, Gluzy logró salir entre los escombros en que quedó su casa, salvando a sus hijos y a una joven trabajadora del hogar que también es boliviana.



Hoy sufre de permanentes dolores de cabeza por el estrés en que vive desde el día del sismo. Al margen de perder su casa, el hotel que había montado junto con una amiga también sufrió graves daños por lo que perdió su fuente de ingresos económicos.



Su hermana Irma, que vive en Trinidad, dice que le costó mucho convencerla de que retorne a Bolivia para que reinicie su vida después de los 16 años que llevaba en el vecino país donde migró en busca de mejores días y ahora su patrimonio quedó totalmente destruido.



“Me vine con la confianza y la convicción de que el Gobierno me ayude con el techo que necesito. Mi lucha son mis hijos, ellos son mi vida. Para traer a mis otros dos hijos menores, necesito demostrar que tengo trabajo y una vivienda”, dijo Gluzy. Su familia se comprometió a facilitarle un terreno, por lo que hará las gestiones para que el presidente Morales le ayude a construir una casa.



El jueves 28 de abril, el presidente Evo Morales, en un acto de reconocimiento a los rescatistas bolivianos que ayudaron en Ecuador, se refirió a la familia de Gluzy que quedó afectada por el terremoto: "Ya tienen instrucción los ministros de Defensa (Reymi Ferreira) y de Obras Públicas (Milton Claros) para dar toda la ayuda correspondiente. Si esta hermana no tiene casa, en el departamento que corresponda vamos a construir su vivienda".



A un mes de terremoto, la boliviana asegura que la situación en Manta, una de las ciudades más golpeadas en Ecuador, no ha mejorado mucho. “Pese a que las autoridades han contratado gente para que levante los escombros, la mayoría de los habitantes de Manta no han vuelto, porque prefirió migrar por el peligro. Es un como pueblo fantasma. No hay nada, solo un centro comercial está abierto”, relató Gluzi.