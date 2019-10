Reclamo en Facebook logra inmediata refacción en un módulo educativo

El "fin justifica los medios" dice un dicho y la frase se acomoda a lo que sucedió con el reclamo que se volvió viral en las redes sociales y que tiene como protagonista a la profesora Mirna Yucra Vía. La mujer pidió a la Alcaldía que ponga más atención a los colegios y a temas sociales que a asuntos como la destitución de la reina del Carnaval.



Su pedido tuvo respuesta de parte del municipio, que entre ayer y este jueves, realiza los trabajos de refacción en el módulo educativo en que trabaja.



La docente tuvo una "confrontación" en Facebook el 20 de octubre con la presidenta del Concejo municipal, Angélica Sosa.



En el "pimponeo" que hubo entre ambas se leían mensajes como "...cuantas modelos, reinas y mises llorando necesito para que usted y su “equipo” solucionen los problemas de las mujeres que no son atendidas en hospitales, que son maltratadas y violadas a diario (...) Soy maestra de uno de sus famosos módulos educativos que se está cayendo a pedazos".



La autoridad en primera instancia, cuestionó la veracidad del perfil de la maestra y la acusó de tener una cuenta falsa pero que luego la invitó para recorrer junto a ella los módulos educativos en la ciudad.



Según la docente, Angélica Sosa debía visitar este jueves el colegio pero esta versión no fue confirmada por los encargados de prensa de la presidenta del Concejo.



"Me respondió de manera despectiva diciendo de que no existía, que mi cuenta era falsa y de que quería hacerle daño. Esto más bien me impulsó para proceder como tal lo hice", dijo Yucra a EL DEBER.



"Reconozco que tal vez no fue el medio adecuado pero al final funcionó", dijo la educadora que recibió el apoyo de muchas personas en las redes como así también de padres de familia, alumnos, vecinos y colegas del módulo educativo Pedro Áñez del barrio Las Pampitas.



"En el plano físico hemos conseguido lo que pedíamos porque han venido para arreglar. Los baños de la planta alta no servían, hay pupitres y techos dañados, han venido a pintar todo, aunque espero que no sea momentáneo, que no sea solo porque el caso salió en la prensa y que luego nos vayan a olvidar", mencionó.



?"Me hubiera encantado entrevistarme con la señora Angélica (Sosa) y agradecerle por la rapidez con la que se ha actuado en este problema al igual que con el problema de la reina del Carnaval", apuntó



¿Hay riesgo de perder su trabajo?

La docente comparó su caso y con el tema del Carnaval, al decir de que ambos son grandes ejemplos de que "uno debe hacer escándalo y hacerse ver mal" poniendo en riesgo su estabilidad laboral para que se actúe de manera efectiva.



"No soy inútil para no conseguir otro trabajo. Aunque no me gustaría irme de mala manera porque este es mi barrio, vivo cerca del colegio, pero no me arrepiento de lo que hice porque fue por el bien de los chicos, de mis alumnos", enfatizó.