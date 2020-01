Flor dejará ver su lado más íntimo en su show

"Me encantó Santa Cruz, la gente es muy amable, da la impresión que siempre están contenta, eso me encanta", dijo Florencia Peña, la mujer que en su país (Argentina) es una diva de las tablas, y que ahora está pronta a presentarse en Santa Cruz en una comedia musical que decidió llamar "Me canto encima". Lo hará este viernes y sábado en el teatro René Moreno.



Antes, esta rubia carismática y despampanante que participó del show de Marcelo Tinelli y que es capaz de criticar de forma muy abierta y pública al mismísmo presidente argentino, Mauricio Macri, conversó con EL DEBER sobre lo que la motivó para montar su propio show.



"El humor forma parte de mi vida, estoy en la actuación desde los 7 años. Este nuevo espectáculo me presenta más a mí como persona, la gente conocerá más a Florencia. Habrá música, bailes, estará muy bueno", dijo la actriz.



