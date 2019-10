11 palabras cambas que deberías conocer

Si eres de otro país, inclusive de otra ciudad de Bolivia, y visitas Santa Cruz, esta nota te interesará. Pues hay algunas palabras que utilizan los cambas que, si no eres de la región, no podrás entender completamente el mensaje.



Pero si naciste en esta hermosa ciudad oriental te recomendamos que compartas estas palabras para que los modismos no se pierdan y todo el mundo conozca nuestra forma de hablar.



Mira el listado de once modismos que fueron nombrados en el Twitter de "Santa Cruz, Bolivia" (@MarcaSantaCruz) desde el inicio de este año.



1. Tutú

"Voz que se usa para arrullar a los niños".,

La hora de hacer tutú nos llegaba a todos, esta #palabracamba quizá es una de las primeras que aprendimos. ¿Qué tal? pic.twitter.com/O3dtmoHQRb— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) June 22, 2015 n



2. Bicubicu

“Juguete de madera formado por una serie de palancas, que al presionarlas hacen que se mueva un muñequito, como si estuviera haciendo ejercicios de barra”.

,

El bicubicu fue parte de la infancia de muchos, ¿te acordás de este juguetito tradicional? #SCZ #palabracamba pic.twitter.com/312ewBnA4r June 15, 2015 n



3. Tibibi

“Nombre de varias especies de la familia Scolopacidae, aves migratorias que atraviesan el mundo de polo a polo. En Santa Cruz, frecuentan las playas de ríos y lagunas. Se suele usar de apodo para personas de piernas delgadas”.



,

Tibibi, esos que se saltan el día de piernas en el gimnasio o son así por naturaleza. #palabracamba #SCZ pic.twitter.com/iifIThSJcA— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) June 8, 2015 n



4. Tapeque

“Avío o provisión de alimentación para un viaje. Ejemplo: iba bien tapequeao”.

Los buenos viajes tienen algo en común: un tapeque bien cargado para hacer pascana como se debe. #Palabracamba #SCZ pic.twitter.com/hMWRbkm7J8— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) June 1, 2015 n



5. Curucusí

"Insecto coleóptero que presenta en el cuerpo vesículas luminosas. Se lo ve por las noches durante todo el año. Especialmente en tiempos de calor".



Las noches en el campo son algo único, en especial con la luz mágica del curucusí. #SCZ #niteimaginás #palabracamba pic.twitter.com/41KqrPyqr8— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) May 25, 2015 n



6. Cómper

"En los juegos y deportes significa el permiso que se solicita para que el juego se suspenda momentáneamente o para retirarse por unos instantes".,



7. Pinchulear

"Acicalar, adornar, maquillar, vestir con esmero. Ejemplo: Llegó bien pinchuleada a la fiesta".

,



8. Velatacú

"Criatura o niño de pocos años, más propiamente de la familia campesina. El dicho alude a que tales criaturas ‘velan’ lo que se está moliendo en el tacú.

,



9. Pichiró

"Gusto áspero de ciertos frutos que no han madurado y que contienen tanino".

,

¿A quién no le tocó alguna vez un guineo pichiró? ¡Ayudanos a viralizar nuestro lenguaje! #SCZ #PalabraCamba pic.twitter.com/v4zE9vpdhx— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) April 28, 2015 n



10. Tiluchi

"Dícese de la persona hábil para alguna cosa".,

¡Porque todos somos tiluchis en algo! Retuiteá la #PalabraCamba y contanos para qué sos tiluchi. #SCZ #NiTeImaginás pic.twitter.com/WK7gixbvJp— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) April 24, 2015 n



11. Jenecherú

"Tizón grueso que sirve para conservar el fuego hasta el día siguiente".

,

No dejemos que nuestras palabras se pierdan, ¡retuiteá y mantené vivo el fuego camba! #PalabraCamba #SCZ pic.twitter.com/7OptAQKmNn— Santa Cruz, Bolivia (@MarcaSantaCruz) April 8, 2015 n