Muere a los 89 años B.B. King, leyenda del blues

La leyenda del blues B.B. King, que inspiró a generaciones de músicos durante décadas, murió a la edad de 89 años, dijo este viernes al canal CNN su hija.



Patty King explicó que su padre, gran figura de la música en Estados Unidos, fue ingresado en un hospital de Las Vegas este mes tras sufrir una deshidratación. Según medios norteamericanos, el músico falleció la noche del jueves en Las Vegas.



King era apodado "el rey del blues" y está considerado como uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, con su guitarra "Lucille".



Había entrado en el Salón de la Fama del Blues y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. King fue el músico de blues que más premios Grammy recabó, con un total de quince.



Con más de 50 álbumes editados, King es conocido por éxitos como "Three O"Clock Blues", de los años 1950, "The Thrill Is Gone", de 1970, o "When Love Comes to Town", que grabó en 1989 junto al grupo irlandés U2.

