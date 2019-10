División marca festejo de gesta libertaria de Potosí

La división marcó los actos principales por el 205 aniversario de la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1.810 en el departamento de Potosí, según se pudo constatar en su plaza principal, donde se instalaron dos palcos para desfiles por separado.



El vicepresidente, Álvaro García Linera, abandonó pocos minutos antes de la conclusión del desfile la tarima oficial e ingresó a los ambientes de la Gobernación, donde conversó con varias autoridades regionales y algunos ministros. Después ofreció una conferencia de prensa.



"Hemos visto que hay distintos criterios y eso respetamos, hay gente que apoya a uno y otros que protestan. He visto a los opositores y los sorprendí, camine unas 10 cuadras y vi al grupito preparado, el resto de la población me saludó y solo hubo una persona que me dijo Potosí federal", contó la autoridad.



Mientras que después del desfile oficial, hizo su paso el Comité Cívico Potosinista (Comicpo), acompañado por los dos perros "Petardos" y con banderas que hacían referencia al "No" a la reelección y el clamor por el federalismo.



"Dos cuadras enteras que yo caminé, sacándome fotos y recibiendo el cariño de la gente y eso es lo que encontré (...) Los he descolocado a los opositores, porque no se esperaban a un vicepresidente llegando en moto y caminando 10 cuadras. Una abuelita me pidió más inversión y eso para mi es mandato", agregó García Linera.



El vicepresidente calificó al potosino como "respetuoso, pero exigente" y dijo que tiene en su corazón las demandas de esa población, que compartirá con el presidente Evo Morales. En días pasados estudiantes abuchearon a la autoridad.



El Comité Cívico Potosinista hizo su paso después de la salida del vicepresidente del palco oficial El perro "Petardo" original encabezó la columna de los cívicos Las banderas por el "No" y pedidos de "federalismo" marcaron la jornada El "doble de riesgo" de "Petardo" también estuvo presente en el desfile García Linera brindó una conferencia de prensa después de los actos oficiales