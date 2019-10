Empresa CAMC pide ser investigada y anuncia acciones legales

Tras la denuncia de Carlos Valverde acerca de que Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, incurrió en tráfico de influencias, los ejecutivos de la empresa CAMC anunciaron en el programa "Que no me pierda" acciones legales contra el periodista y además pidieron ser investigada por el estado.



"Estamos abiertos a cualquier tipo de investigación y pedimos al estado boliviano que se nos investigue todos y cada uno de los proyectos, cómo se han presentado, que se nos revise la documentación y la capacidad técnica que ha dejado la empresa en estos proyectos", declaró Fernando Cortez, asesor Jurídico de CAMC en el programa de la Red Uno.



Cortez también señalo que se va a interponer acciones legales contra el periodista Carlos Valverde, "fue él quien ha hecho estas afirmaciones y todo lo que se alega en derecho se deberá probar", indicó.



El representante de CAMC además negó tráfico de influencias y alegó que la empresa se ha presentado en lícitaciones públicas. En referencia a Gabriela Zapata dijo que ella sigue siendo funcionaria de la empresa y que no hay ningún motivo para que este desvinculada de la misma.



La noche del miércoles, el periodista Carlos Valverde denunció que Gabriela Zapata Montaño, ejecutiva de CAMC y madre de un hijo del presidente Evo Morales se habría adjudicado millonarios contratos a desarrollar en el país.