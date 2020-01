La COB no acuerda con el Gobierno por Enatex y va al paro de 48 horas

Luego de casi cuatro horas de negociación, el máximo líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma afirmó que no se logró llegar a ningún acuerdo y ratificó el paro de 48 horas en todo el país que regirá desde mañana jueves hasta el viernes.



Mitma explicó que el pedido de fondo de la COB de abrogar el decreto supremo 2765 que establece el cierre de la Empresa Nacional de Textiles (Enatex) no fue escuchado por el Ejecutivo.



Remarcó que a la medida se plegarán todas las centrales obreras departamentales del país.



En horas de la tarde, pese a las amenazas de paro de la COB, el vicepresidente Álvaro García Linera subrayó que no se reactivará Enatex.



Recordó que el Ejecutivo invirtió cerca de $us 68 millones para darle vida pero que no funcionó generando pérdidas para el Estado. García