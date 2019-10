¿Cómo acceder al albergue de padres del hospital de niños?

La Gobernación de Santa Cruz inaugura este martes un albergue que funcionará en los ambientes del hospital de niños Mario Ortiz. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? y ¿qué requisitos deben cumplir? Alejandra Uriona, gerente del hospital, responde a esta y otras preguntas.



¿Quiénes pueden acceder?

El albergue recibirá solo a madres de familias, no a padres. No es exclusivo para la mamá del niño, puede alojarse un familiar (tía, hermana, prima, abuela o tutora) a cargo del menor.



¿Qué requisitos deben cumplir?

El único requisito para beneficiarse de este servicio es que la familia provenga de provincias y sea de escasos recursos, situación que será valorada por trabajadoras sociales y sicólogas quienes le entregarán una carta que, además le permite acceder a medicamentos y servicios a bajo costo.



¿Qué servicios brinda el albergue?

El albergue cuenta con ocho camas, dos duchas, dos baños y guardaropas. Las beneficiaras tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratis. Se han dado varios casos –explica la gerente– en que las madres por falta de recursos comparten la dieta alimenticia con sus hijos hospitalizados o que se quedan sin comer.



¿Hay que presentar algún documento de identidad?

Cualquier documento de identidad sirve, no es necesario que sea cédula.



¿Desde cuándo empezará a funcionar el albergue?

El albergue recibirá a sus primeras beneficiarias este miércoles (26 de agosto). Si bien, en principio, solo se atenderá a ocho personas por día –señala Uriona– es una gran ayuda y se espera, en futuro, beneficiar a más madres y que este servicio se replique en los demás centros hospitalarios del departamento.



¿Dónde estará ubicado?

Dentro de las instalaciones del hospital de niños Mario Ortiz, que está situado en la calle Santa Barbara, entre Buenos Aires y Seoane.