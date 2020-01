Villegas: “Los que entren harán una gran labor”

Todo listo. El entrenador de Oriente Petrolero, Eduardo Villegas, es optimista con el onceno que ensayó en el transcurso de la semana para enfrentar a Real Potosí este viernes (15:30), en el estadio Juan Carlos Durán. Pedro Galindo y Francisco Rodríguez son bajas por suspensión, mientras que Maximiliano Freitas y Johnny Mostasilla aún no están en condiciones de jugar los 90 minutos. La duda es la presencia de Romel Quiñónez, que está en el velorio de su abuelo.

Sobre el debut. Estamos ansiosos de jugar al fútbol. Los chicos quieren hacerlo porque se entrenan y se preparan para ello. Tenemos mucha ilusión, estamos motivados y queremos empezar con buen pie. Ojalá que ganemos para llegar motivados y con ritmo de competencia al partido por Copa Sudamericana.

Sus bajas. No estamos completos. Seguimos con (Johnny) Mostasilla lastimado, (Maximiliano) Freitas no está al cien por cien y tenemos a (Francisco) ‘Pancho’ Rodríguez suspendido. Además, tenemos un problema con (Romel) Quiñónez ya que ha fallecido su abuelo, que es el que lo ha criado. No sabemos si podrá arrancar del todo.

Sustitutos. Tenemos a (Gustavo) Salvatierra y a (Jorge) Flores, Pedro (Galindo) está suspendido.

Partido en la tarde. Hay problemas en las definiciones (de horarios de los partidos) porque quisiera jugar en la noche para que vaya más gente, pero lamentablemente este estadio (Juan Carlos Durán) no tiene iluminación, el otro (Édgar Peña) sí tiene, pero las condiciones son adversas para la hinchada (dificultad para llegar).

Existe lugar para uno más. En cuanto a jugadores nacionales estamos prácticamente completo. Tenemos un espacio en Copa Sudamericana para un extranjero y también en la Liga, eso lo está viendo el presidente y yo auguro que estas horas se pueda cerrar porque sí hemos elegido tres jugadores. La primera opción no se pudo concretar, pero vamos por la segunda que también es buena.