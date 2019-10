Antelo presentó su renuncia ante el Tribunal

El candidato a la Gobernación por la agrupación Nuevo Poder Ciudadano (NPC), llegó hasta el Tribunal Departamental Electoral (TSE) para presentar su renuncia como senador y poder postular a la Gobernación de Santa Cruz en las elecciones de 2015.



El candidato de NPC se dirigió anteriormente a la Cámara de Senadores y al Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz, para que su habilitación sea formal, según informó el canal de televisión Red Uno.



“Estoy cumpliendo con el Tribunal de Santa Cruz, presentando la copia de mi renuncia de manera definitiva e irrevocable, con copia del Senado y del Tribunal Supremo Electoral, que quede constancia de que he renunciado y que me habilito para la candidatura” dijo Antelo.



Por su parte, los ex diputados, María Cristina Viscarra y Moises Alces, también se aproximaron hasta el Tribunal Departamental de Santa Cruz para conocer una respuesta sobre si podrán ser habilitados para las candidaturas.



“Estamos aquí con mi ex colega Alces, para consultar si hay respuesta o no, ante aquella normativa, si es que afecta o no a los diputados suplentes para poder candidatear”, indicó Viscarra.



Asimismo, Alces, manifestó su molestia ante la resolución del Tribunal, para su postulación.



“Creemos que una resolución absurda, ni siquiera una resolución, sino una simple circular, donde nos corta el derecho democrático a poder participar, nosotros solo éramos suplentes, solamente nos pagaban de una semana de trabajo en La Paz, a diferencia del titular no podemos residir en La Paz” expresó el ex diputado.