Taylor Swift almorzó con Kanye West

Taylor Swift y Kanye West dejaron en el pasado el incidente de los MTV Video Music Awards 2009, pues ambos fueron a comer juntos en Nueva York.



Las dos estrellas almorzaron en The Spotted Pig y una fuente reveló a la revista Us Weekly que el rapero fue quien organizó el encuentro. “Dejaron sus diferencias atrás al encontrarse en los Grammys y están bien ahora”, dijo la fuente.



Taylor debe tener un gran corazón para perdonar semejante desplante en público…



A pesar de eso, se sabe que no fue una reunión de amigos como tal, sino de negocios. “Ambos saben que grabar juntos será un hit. Así que sí, son amigos”, “Fue un almuerzo productivo para ambos, explicó la fuente