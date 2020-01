Familia pide no mostrar imágenes del cuerpo lacerado de Illanes

La familia de Rodolfo Illanes, pidió a través de un comunicado que no se difundan a través de redes sociales imágenes en las que se ve el cuerpo del viceministro con las graves heridas que provocaron su muerte.



“La difusión de las fotografías de nuestro amado padre y esposo con las horrendas heridas y laceraciones que causaron su muerte provocan un daño imposible de sobrellevar y constituyen un agravio adicional al derecho a la buena imagen y honra de una persona que entregó su vida en beneficio de su familia, su pueblo y su Patria”, dice parte del comunicado, emitido este lunes.



En la nota se pronunciaron Antonieta San Martín, viuda de Illanes, y sus hijos Daniela y Rodolfo.



Puede leer el comunicado completo a continuación:



La familia de quien en vida fue, Viceministro de Régimen Interior y Policía, Dr. Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, comunica a la opinión pública lo siguiente:Durante los últimos días, personas inescrupulosas y con fines que por decencia no corresponde mencionar, se han dado la tarea de difundir a través de las redes sociales imágenes del viceministro de Régimen Interior y Policía, Dr. Rodolfo Illanes Alvarado.



Lamentamos que esas acciones contrarias a la ley y cualquier signo de humanidad, profundicen aún más el inmenso dolor que sentimos por esa pérdida irreparable.



La difusión de las fotografías de nuestro amado padre y esposo con las horrendas heridas y laceraciones que causaron su muerte provocan un daño imposible de sobrellevar y constituyen un agravio adicional al derecho a la buena imagen y honra de una persona que entregó su vida en beneficio de su familia, su pueblo y su Patria.



Solicitamos y exhortamos a todos los medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión pública, operadores de grupos en redes sociales, cibernautas y personas de bien a no prestarse a esta inhumana campaña de desprestigio y colaborar con las autoridades pertinentes que ya iniciaron un proceso de investigación para identificar y sancionar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad.