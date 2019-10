Respaldan al diplomático que peleó con el 'matador'

La embajada de Venezuela en Bolivia respaldó, mediante una carta, a su agregado policial, Alexis Tabares Mejía, que protagonizó una trifulca cuando fue arrestado por el subteniente Franklin "Matador" Mamani por conducir en estado de ebriedad.



"La Misión venezolana en Bolivia lamenta el suceso violento acaecido recientemente, donde resultó agredido el servidor público venezolano Alexis Tabares Mejía, padre de familia, de origen humilde y trabajador", señala la parte relevante de la nota.



La representación diplomática señala que Tabares "fue interceptado" por uniformados de la Policía Boliviana en un "procedimiento arbitrario", que deparó serías lesiones físicas para el ciudadano extranjero, internado en una clínica privada de La Paz.



En la víspera, el abogado del "Matador", Ángel Huanca, denunció que el seguro médico del uniformado se negó a pagar la cirugía de recostrucción de Mamani, que perdió un pedazo de su naríz por un mordisco del diplomático venezolano.



"Lamentamos que no se quiera atender a nuestro defendido. Se ha reconocido al agresor y por eso el seguro no quiere cubrir el gasto de la cirugía (...) Parece que hay protección o porque es diplomático no se animan a procesarlo", sostuvo.



También informó que Tabares fue liberado de toda culpa, pese a que se negó a realizarse la prueba de alcoholemia al momento de ser detenido. Hasta el momento no se inició la querella contra el subteniente boliviano, pero la embajada de Venezuela sostiene que sí se iniciarán las acciones legales por la presunta agresión.