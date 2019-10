García ve que Mesa es un 'rotundo fracaso político'

"Como político, internamente, es un rotundo fracaso", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera sobre el expresidente y vocero en el diferendo con Chile, Carlos Mesa, a quien calificó como "un excelente comentarista de televisión y excelente explicador de la causa marítima".



La polémica surge por las afirmaciones del historiador y comunicador, que en una entrevista dijo: "el presidente (Evo) Morales le debe al presidente (Gonzalo) "Goni" Sánchez de Lozada mucho más de lo que él mismo se atreve a reconocer".



Sin embargo, la segunda autoridad del país dijo que en el ámbito de la información y comunicación, se continuará coordinando con Mesa. "No vamos a cambiar de actitud", aseveró García Linera, señalando que se separa lo que es política partidaria interna y el tema marítimo.



"El señor Carlos Mesa hizo un comentario que yo creo que más de beneficiarlo, lo voltea. Reivindicar a Gonzalo Sánchez de Lozada, que privatizó Ende, Entel y que tiene una deuda de 80 muertos en El Alto, no es nada gratificante. Yo creo que el señor Carlos Mesa cometió un desliz, un lapsus", agregó el mandatario.



El portavoz de la causa marítima se limitó a responder mediante su cuenta oficial en Twitter. "Una reflexión histórica en una entrevista, dio pie a la lamentable manipulación mediática para fabricar una inexistente polémica", escribió Mesa.



Durante la pasada jornada, Evo Morales considero que "Yo creo que es muy leal Carlos Mesa a Gonzalo Sánchez de Lozada, porque a él le debe la presidencia, a él le debe la vicepresidencia y por eso creo que también está con el No".



Una reflexión histórica en una entrevista, dio pie a la lamentable manipulación mediática para fabricar una inexistente polémica.— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) enero 11, 2016