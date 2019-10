Advierten errores en el proyecto de repostulación

Los abogados constitucionalistas Carlos Alarcón y William Bascopé coincidieron en advertir que los dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) podrían estar cometiendo errores procedimentales al presentar el proyecto de Ley que viabilizará la reelección del presidente Evo Morales, lo cual podría derivar en observaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



Ambos juristas mencionaron el artículo 411 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual cita: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.



Alarcón advirtió que la Conalcam, al presentar su propuesta de reforma al Legislativo, activó un procedimiento legislativo ordinario, cuando lo que pretende es un proceso legislativo constituyente, el cual sólo se activa con iniciativa popular (con firmas) o mediante el voto de los dos tercios de la Asamblea.



“Debería ser una iniciativa popular constituyente, pero se está canalizando como una iniciativa ciudadana de legislación ordinaria, es un primer problema de procedimiento, no se sabe si los proyectistas van a ser los ciudadanos y la Asamblea Legislativa”, indicó.



Agregó que en su momento, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría cuestionar este procedimiento y emitir un fallo desfavorable respecto al proyecto normativo.



A su turno, Bascopé, quien además fue uno de los gestores de la creación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), dijo que los movimientos sociales confunden el procedimiento que pretende llevar a la reelección a Evo Morales.



“Hace tiempo les dije a la gente del MAS cuidado vayan por la iniciativa legislativa, porque es iniciativa popular con recolección de firmas, tengan cuidado, Si tienen dos tercios, háganlo mediante ley más fácil. Se van a hacer observar”, aseveró.



Asimismo, Bascopé explicó que “jamás se pensó que la Constitución era para eternizar a una persona (en el poder), no se pensó en una persona. Lo que pasa ahora es que hay ciertas angurrias de poder y la dirigencia de los movimientos sociales ya no es la misma de antes”, dijo.



Los movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron este jueves el proyecto de Ley de Reforma Constitucional, que pretende viabilizar que Evo Morales pueda repostularse. La normativa será debatida en la Asamblea Legislativa para luego ser aprobada.