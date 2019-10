Mesa no fue invitado a reunión con equipo marítimo

Carlos Mesa vocero de la causa marítima boliviana no fue invitado a la reunión que sostiene el agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo Rodriguez Veltzé, con los miembros del equipo jurídico que representa al país en el juicio impuesto contra Chile en La Haya.



La noticia fue conocida inicialmente mediante la difusión de la agenda de trabajo de la que participará el Gobierno y el equipo jurídico, que juntos forman el Consejo Marítimo en pleno.



Fuentes cercanas al expresidente confirmaron a EL DEBER que Mesa no recibió invitación alguna a la reunión, pese a que en el pasado participaba de todos los encuentros en los que se analizaba el avance de la demanda boliviana en La Haya.



EL DEBER consultó a Eduardo Rodríguez Veltzé si la decisión de no invitar a Carlos Mesa tienen que ver con sus declaraciones en contra de una nueva reelección presidencial. El agente aseguró que se ha creado mucha susceptibilidad en torno a este tema y que si el vocero de la causa marítima no fue invitado se debe a que se trata de un encuentro en el que se están tocando temas exclusivamente jurídicos.



"Hay algunas reuniones que son específicamente para quienes conducen el tema legal, de manera que cuándo el Gobierno decide celebrar reuniones también decide quienes concurren respecto a la utilidad de cada uno de ellos", explicó Rodríguez.



Rodríguez Veltzé agregó que es el canciller del Estado, David Choquehuanca, el que finalmente debe informar si es que Carlos Mesa aún es parte del equipo marítimo en calidad de vocero de la causa.



Reunión del equipo jurídico



Desde el martes se encuentran en Santa Cruz Monique Chemillier, Antonio Remiro Brotóns, ambos parte del equipo jurídico que cristalizó la demanda; el agente ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé; el canciller David Choquehuanca; el procurador Héctor Arce; el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima, Emerson Calderón.



Este jueves estos abogados y autoridades se reunirán con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Defensa, Reymi Ferreira; de Transparencia, Leny Valdivia.



El juicio impuesto ante La Haya se encuentra a la espera de la presentación de la contramemoria de parte de Chile, que es la respuesta jurídica a los argumentos de fondo presentados por Bolivia en su demanda en busca de una negociación que le permita regresar al mar con soberanía.