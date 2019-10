Bob Dylan pide guardias armados para sus conciertos en Italia

El cantautor estadounidense Bob Dylan ha pedido que haya vigilantes armados en el interior del auditorio Manzoni de Bolonia (centro de Italia) donde actuará este martes y miércoles, informó el diario "Corriere della Sera".



Habrá policía en el exterior para vigilar la entrada de la sala y también hasta 12 vigilantes armados en el interior y una parte de ellos, de incógnito, estarán presentes entre el público.



El director artístico del auditorio boloñés, Giorgio Zagnoni, confirmó al diario la petición del cantante y explicó que se ha contactado a una agencia de seguridad para vigilar las entradas de la sala, el escenario y el camerino de Dylan, de 74 años.



"Es la primera vez que un artista nos pide reforzar de esta manera tan consistente la seguridad. Pero vista la situación, después de lo sucedido en París, consideramos que la petición de Dylan es más que comprensible", señaló Zagnoni,



"Será todo súper blindado y las medidas de seguridad no serán las de un concierto normal, pero no queremos alimentar el pánico pues siguen siendo dos conciertos normales. Si hubiéramos considerado que no se daban las condiciones, no los habríamos confirmado", agregó Zagnoni al diario milanés.



Zagnoni explica que debido a que el primer concierto será este martes no se han podido montar detectores de metales, pero que los responsables de la seguridad podrán, si lo consideran necesario, registrar al público a la entrada.