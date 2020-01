Colombia aclara que Evo Morales sí fue invitado a firma de acuerdo de paz

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró este martes que el presidente de Bolivia, Evo Morales, sí fue invitado a la firma de la paz con las FARC, celebrada este lunes en Cartagena de Indias, a la que el mandatario no acudió porque supuestamente no se le convocó.



Morales no estuvo presente en el histórico acto al que asistieron 13 presidentes latinoamericanos y el rey Juan Carlos, entre otros, porque, según un comunicado de la cancillería boliviana, "a pesar de haber expresado el interés" en participar, "no se recibió la llamada del presidente (Juan Manuel) Santos" para invitarlo.



Al respecto, Holguín aclaró este lunes a periodistas en Cartagena que no se le envió carta de invitación "absolutamente a ningún país" y que lo que se hizo fue "manifestar el hecho de que queríamos que la comunidad internacional nos acompañara".



La canciller agregó que muchos presidentes y cancilleres expresaron su deseo de asistir a la firma de la paz y que como Bolivia no se había manifestado, tomó la decisión de llamar a su colega David Choquehuanca para extenderle la invitación a Morales.



"Cogí mi teléfono un día y llame al ministro David Choquehuanca a decirle "los estamos esperando, ustedes no han dicho que quieren venir, pero nosotros les queremos manifestar que queremos que ustedes estén"", comentó la ministra.



Agregó que Choquehuanca estaba entonces en Isla Margarita (Venezuela) en la cumbre de los No Alineados y como la comunicación se cortó, le pidió a su viceministra Patti Londoño Jaramillo que volviera a llamar al canciller boliviano: ""manifiéstele el interés que tenemos de que el presidente Evo nos acompañe", y ella por segunda vez habló con el ministro", relató Holguín.



La canciller agregó que incluso se comunicó con su viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, que representó a Colombia en la cumbre de Margarita para encargarle que también hablara con Choquehuanca.



"Le escribí un mensaje: "por favor acérquese al ministro Choquehuanca y dígale que estamos esperando al presidente Morales"", añadió.



Eso "no lo hice con absolutamente ningún país, llamar tres veces a un canciller", enfatizó la ministra quien agregó que de Bolivia habían asegurado que Morales venía "y la sorpresa fue el comunicado de ayer", puntualizó.



El presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, firmaron este lunes en Cartagena el acuerdo final de paz, que supone el fin de 52 años de conflicto armado en el país.