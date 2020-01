Los tres rasgos de las personas más inteligentes

Eres desordenado, te acuestas tarde y dices palabrotas. Con semejantes cualidades, seguro que habrás tenido más de una bronca con tus padres y/o con tu pareja, pero lo que ellos no saben es que estos tres rasgos están relacionados con una mayor inteligencia, según detalla una publicación en el diario español ABC.



Se suele decir que las personas que hablan con palabrotas tienen un vocabulario limitado. Pero un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Marist College y la Massachusetts College of Liberal Art concluyó que los participantes que fueron capaces de enumerar más palabrotas en un minuto también demostraron mayores habilidades lingüísticas en general.



Irse a la cama tarde también puede ser una señal de inteligencia, añade el artículo en cuestión. El investigador de la London School of Economics, Satoshi Kanazawa, descubrió que los «trasnochadores» tienen un coeficiente intelectual por encima de la media.



La conclusión que extrajo el equipo de Kanazawa es que estas personas están más adaptadas a los tiempos modernos y han abandonado las costumbres de nuestros ancestros, por ser seres más complejos y evolucionados.



Ya puedes decirle a tu madre que tienes la mesa desordenada porque eres muy creativo. Así lo confirmó un estudio encabezado por la psicóloga Kathleen Vohs, de la Univesidad de Minnesota, publicado en la revista Psychological Science, de la Asociación para la Ciencia Psicológica de EE.UU.



En términos generales, los participantes en la prueba que estaban en la sala revuelta presentaron el mismo número de ideas para usos nuevos que los de la sala ordenada, pero, los «desordenados» fueron más interesantes y creativos. «La actividad en una sala desordenada condujo a algo de lo cual las empresas, las industrias y las sociedades quieren más: creatividad», indicó Vohs.



Y ahora que lo sabes ¿Estás de acuerdo con estas teorías?