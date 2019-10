Padre de un yihadista: “De haberlo sabido antes, lo habría matado yo”

Saïd Mohamed-Aggad, padre del tercer yihadista suicida que atacó la sala de conciertos Bataclan el pasado 13 de noviembre en París, aseguró este miércoles que de haber sabido que un día iba a cometer algo parecido, le habría matado él mismo antes.



"¿Qué ser humano puede hacer lo que hizo?", se pregunta en unas declaraciones recogidas por el diario "Le Parisien", el mismo día en que se difundió que su hijo era uno de los tres atacantes de esa sala, en la que fueron asesinadas 89 personas y más de 200 resultaron heridas.



Foued Mohamed-Aggad, de 23 años, pudo ser identificado gracias a su madre, que tras recibir un SMS de un número sirio donde se le comunicaba que su hijo había muerto como "mártir en París" se puso en contacto con la Policía.



La sala del Bataclan era "el infierno de Dante" ,

La última vez que Saïd supo de él fue hace cuatro o cinco meses, a través de Skype: "Como siempre, no decía nada de su día a día, de dónde estaba o de lo que hacía. Respondía solo que estaba bien, hablaba a menudo de la yihad".



El padre dijo haberse enterado por los medios de que Foued había sido identificado ya como uno de los terroristas, y confesó que "no vio venir" lo sucedido.



Saïd sabía que su hijo se había radicalizado, pero admite que en sus peores pesadillas pensaba que "moriría en Siria o en Irak, no que volvería para hacer eso...".



¿Qué pasó en la semana desde el ataque en París? ,

Foued, natural de Estrasburgo, había viajado a Siria a finales de 2013 con su hermano Karim, de 25, y otros siete jóvenes. Dos de ellos

murieron allí rápidamente y el resto -salvo él- volvieron a Francia entre febrero y marzo de 2014, antes de ser detenidos por su huida yihadista.



"Nos mintió, haciéndonos creer que se iba de vacaciones", afirmó el padre, que perdió progresivamente el contacto con su hijo, hasta que este fue prácticamente inexistente.



Su hijo, subrayó, "había dejado de ser él. La persona con la que hablaba era otra. Alguien a quien le habían lavado el cerebro, con el que ya no servía para nada comunicarse".



¿Quiénes eran los kamikazes de París? ,