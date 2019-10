Alianza tiene plazo para entregar todas las rosetas

El director de seguros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Javier Vera, informó este jueves que la empresa aseguradora Alianza tiene pendiente entregar 50.053 rosetas del Seguro Contra Accidentes de Tránsito (Soat) a los usuarios que compraron el seguro sin el adhesivo.



La autoridad explicó que hasta la fecha Alianza vendió 609.084 seguros a escala nacional, de los cuales 135.000 fueron comercializados sin la viñeta.



La APS instruyó a la aseguradora entregarlas todas hasta el sábado 31 de enero, caso contrario la empresa será sujeta a una multa establecida en la norma de sanciones del mercado de seguros.



“Alianza vendió 135.000 Soat sin la roseta; de acuerdo con la información actualizada aún quedan pendientes por ser entregadas unas 50.053 viñetas. Nos han informado de que la empresa tuvo algunos contratiempos en dar con los domicilios de los usuarios”, informó Vera.



APS habilita una línea gratuita



La autoridad pidió a la población que ha comprado el Soat sin la viñeta, y que no reciba el adhesivo en el transcurso de los siguientes dos días, que denuncien al teléfono 800-10-9094 y brinden datos para que la APS instruya a la empresa aseguradora entregar la roseta.



Solo el 46% compró el Soat



Por otra parte, el funcionario de la APS afirmó que los 609.084 Soat vendidos representan el 46% del parque automotor nacional. El año pasado se vendieron 1.161.665 certificados, siendo el porcentaje de penetración de ventas del Soat un 88%.



Proceso contra Alianza



Vera se negó a adelantar el avance sobre el proceso instaurado a Alianza por la falta de rosetas, pero confirmó que se inició la investigación y no descarta iniciar otro proceso sancionatorio si Alianza no cumple la entrega de rosetas en el tiempo establecido por la APS.