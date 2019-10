Ya son 11 mil detenidos por el golpe en Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que un total de 10.937 personas han sido arrestadas en Turquía en relación con el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el pasado viernes.



Erdogan confirmó estas detenciones en una entrevista con la televisión árabe Al Yazira en la que analizó el fallido intento de golpe de Estado, tras el cual han sido apresados más de 6.000 militares y un centenar de policías, además de numerosos jueces y fiscales.



El mandatario aseguró también que los dos pilotos que derribaron un cazabombardero ruso en la frontera turco-siria hace siete meses están detenidos y la justicia les está investigando por su supuesta pertenencia a la "organización terrorista" del clérigo turco Fetullah Gülen, exiliado en EE.UU.



Gülen ha sido acusado por el Gobierno turco de estar detrás de la intentona, apoyado por sus seguidores infiltrados en la Administración pública, la Policía, la Judicatura y el Ejército.



Preguntado por la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, abolida desde 2004, Erdogan aseguró que si el parlamento

turco respalda esa decisión, no dudará en firmar esa norma "de forma

inmediata".



"Esta decisión no está en mi mano, sino que tiene que tomarla el

Parlamento, después del llamamiento del pueblo, que desea que haya

pena de muerte", para los golpistas, remachó.



Las medidas adoptadas por Erdogan y la posibilidad de restaurar

la pena de muerte han alarmado a la comunidad internacional y varios

gobiernos e instituciones han urgido a Turquía a mantener el respeto

de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.



"Todas las medidas que estamos tomando son legales y no vamos a

violar nunca el estado de derecho, pero al mismo tiempo no vamos a

dejar de cumplir con el deber que tenemos de cara al país", declaró

Erdogan en la cadena de televisión catarí.



Hasta el momento, Ankara ha suspendido de empleo a unas 55.000

personas, desde maestros y arquitectos a jueces, policías y

funcionarios de distintos departamentos, acusados de ser seguidores

de Gülen, el cual ha negado cualquier implicación en la asonada.



El Ministerio de Defensa de Turquía además suspendió este miércoles a 262 fiscales y jueces militares de su país para investigarlos sobre su posible participación en el golpe de Estado fallido.



Merkel defiende acuerdo Turquía- UE



La canciller alemana, Angela Merkel, defendió este miércoles el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía sobre refugiados, pese al debate en Ankara en torno a la implantación de la pena de muerte, cuestión que según ha advertido Berlín supondría el fin de las negociaciones para la adhesión.



La base de ese acuerdo sigue siendo lograr "la máxima seguridad"

para las vidas de las personas que son deportadas desde Grecia hasta

Turquía, apuntó Merkel, en una rueda de prensa conjunta con la

primera ministra británica, Theresa May.



"No veo indicio alguno de que Turquía no vaya a cumplir con esos compromisos", añadió la canciller, quien advirtió de que está

siguiendo muy de cerca la situación que se vive en ese país.



Merkel insistió ahí en la "preocupación" por el proceder del Gobierno turco tras la intentona golpista del pasado viernes y apremió a Ankara a respetar las reglas democráticas.