Costas: Tóásó y Tadic compraron su libertad

Rubén Costas, candidato a la Gobernación de Santa Cruz, aseguró este sábado que Elöd Tóásó y Mario Tadic, sentenciados el viernes por el caso terrorismo, compraron su libertad a cambio de acusarlo de ser el responsable de haber traído al país a Eduardo Rózsa.



"Después de casi seis años en la cárcel dos personas han comprado su libertad a costa de decir que un muerto les dijo que se había reunido conmigo. Lamento mucho que hayan tenido que ganar su libertad de este modo tan indigno, aunque como ser humano, lo entiendo", dijo Costas.



Mario Tadic y Elöd Tóásó, condenados el viernes a cinco años y diez meses de prisión cada uno por el delito de alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas, implicaron en ese plan a Costas, afirmando que este se reunió con Eduardo Rózsa y era parte del grupo que financiaba sus actividades.



El candidato de los Demócratas afirmó que hace seis años que la Fiscalía venía buscando implicarlo en este caso "ofreciendo la libertad a los acusados que lo hicieran" a pesar que fue investigado en los dos procesos abiertos sobre el tema sin que se encuentre nunca prueba alguna en su contra.



Seguirá su campaña



Costas agregó que no perderá su tiempo en "defender una inocencia que toda la gente de Santa Cruz conoce" y que dedicará su tiempo completo a la campaña electoral rumbo a las elecciones del 29 de marzo.



Además retó al Gobierno a derrotarlo por la vía del voto y no con otro tipo de mecanismos judiciales.



"Hay un modo de responder a esta infamia: las urnas, el voto: que nuestro voto les diga lo que pensamos. Y al Gobierno le digo, dejen de mentir y manipular, para sacar provecho, y si pueden gánenme democráticamente", aseguró.



Buscan inhabilitarlo, dice Samuel



Samuel Doria Medina, que es líder de Unidad Demócrata junto a Rubén Costas (UD), aseguró en su cuenta en Twitter que la intención de la acusación contra Costas no es otra que buscar su inhabilitación como candidato a la Gobernación de Santa Cruz.



"La rosca palaciega ante su inevitable derrota en Santa Cruz busca inhabilitar a Rubén Costas, nuestra solidaridad, Adelante Rubén", escribió.



Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Reymi Ferreira, aseguró al programa Asuntos Pendientes de EL DEBER Radio, que no es posible que se esté buscando una inhabilitación ya que para que suceda esto un candidato debe tener sentencia ejecutoriada, algo que puede tardar varios años en dictarse.



Ferreira además dijo que "personalmente" no cree que Costas esté implicado directamente en el caso terrorismo.