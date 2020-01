¡Y la ganadora es Francia!

Fue una noche de sorpresas entre las 86 candidatas al Miss Universo. Después de tres horas, la corona recayó en manos de Iris Mittenaere en Manila (Filipinas). Se trata de la segunda corona de Francia, después de 64 años (Christiane Magnani la ganó en 1953).

La francesa tiene 24 años y es estudiante de Odontología. Dejó atrás a la haitiana Raquel Pelissier (primera finalista) y a la colombiana Andrea Tovar (segunda finalista). Dijo que si ganaría el concurso impulsaría campañas de higiene dental. Es una miss moderna, divertida; disfruta del deporte, la cocina y los viajes.

En la última ronda de preguntas a la europea le pidieron que hablara sobre algo en lo que haya fracasado y qué aprendió de esa experiencia. Ella respondió: "He fallado varias veces en mi vida. Creo que cuando fracasas debes ponerte de pie y superarlo, y seguir adelante. Si esta noche no soy la ganadora, de todas formas pude estar entre las finalistas. Así es que creo que he fallado, pero para mí esta es una muy buena primera oportunidad".

Fue una noche llena de recuerdos en la que Steve Harvey bromeó sobre su equivocación en 2016. “Sé lo que están pensando. Ese es el mismo tipo del año pasado... Algo que he aprendido es que cuando uno se equivoca hay que seguir adelante”, dijo y bromeó al contar que le operaron los ojos para que pueda ver bien las cartillas.

La venezolana Mariam Habach ni siquiera fue semifinalista, después de que varios 'missiólogos' la ubicaban como la superfavorita. También no fueron elegidas otras favoritas, como Australia, Indonesia, España y República Dominicana. Sorprendió que Mary Esther Were (Kenia) lograra avanzar firmemente. En tanto, a la boliviana Antonella Moscatelli solo se la vio en el cuadro inicial de la competencia.

Al final del show, Pía Alonzo Wurtzbach (reina saliente), le pasó unas gafas a Harvey para que no se equivocara en los resultados. Y 'llovieron' los aplausos y las risas. Lo bueno fue que no se equivocó.

Te dejamos los cuadros de semifinalistas y finalistas.

PRIMER CUADRO DE 13 SEMIFINALISTAS

1. Mary Esther Were (Kenia)

2. Kezia Warouw (Indonesia)

3. Deshauna Barber (EEUU)

4. Kristal Silva (México)

5. Valeria Piazza (Perú)

6. Keity Drennan (Panamá)

7. Andrea Tovar (Colombia)

8. Maxine Medina (Filipinas)

9. Siera Bearchell (Canadá)

10. Raissa Santana (Brasil)

11. Iris Mittenaere (Francia)

12. Raquel Pelissier (Haití)

13. Chalita Suansane (Tailandia)

SEGUNDO CUADRO DE NUEVE SEMIFINALISTAS

1. Deshauna Barber (EEUU)

2. Chalita Suansane (Tailandia)

3. Iris Mittenaere (Francia)

4. Kristal Silva (México)

5. Mary Esther Were (Kenia)

6. Siera Bearchell (Canadá)

7. Andrea Tovar (Colombia)

8. Raquel Pelissier (Haití)

9. Maxine Medina (Filipinas)

TERCER CUADRO DE SEIS SEMIFINALISTAS

1. Iris Mittenaere (Francia)

2. Mary Esther Were (Kenia)

3. Andrea Tovar (Colombia)

4. Maxine Medina (Filipinas)

5. Chalita Suansane (Tailandia)

6. Raquel Pelissier (Haití)

CUARTO CUADRO DE TRES FINALISTAS

Raquel Pelissier (Haití)

Iris Mittenaere (Francia)

