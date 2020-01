La magia de Harry Potter sigue hechizando a lectores

Hoy miles de niños, jóvenes y adultos en diferentes partes del planeta sacarán sus varitas mágicas, lucirán sus sombreros seleccionadores, jugarán quidditch o simplemente lucirán con orgullo el escudo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería solo para celebrar los 20 años del lanzamiento de la primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal, el libro que dio a conocer el fantástico mundo y las aventuras del pequeño mago creado por la escritora J.K. Rowling.

No importa que solo dos años después se haya conocido su versión en castellano, los fanáticos de la saga quieren festejar el nacimiento literario de su héroe con diversas actividades, desde reunirse para releer fragmentos de la primera de las siete novelas dedicadas a él, como lo hará el Círculo de lectores Harry Potter de Santa Cruz o con un programa amplio de charlas y actividades, como lo hará el Club de Lectura Harry Potter Fénix de La Paz en el cine teatro 6 de Agosto.

Entre magos y brujas

Víctor Hugo Domínguez y Sergio Paredes, fundaron hace diez años el Círculo de lectores Harry Potter de Santa Cruz, uno de los primeros clubes de fanáticos del mundo creado por Rowling. “Honestamente, primero vi la película de ‘La piedra filosofal’. Tras la primera vez que la vi, sentí que era la materialización de mis sueños.

Luego al leer el libro pude ampliar más detalles de ese mundo. Me fue generando más preguntas, más intrigas por saber esto o aquello y magistralmente a lo largo de los demás libros fueron develados”, cuenta Domínguez que no tiene reparos en decir que dobla en edad a David Chacón y a Christian Becerra, dos de la casi veintena de integrantes que no fallan a las reuniones del club, que tiene registrado más de 40 miembros y más de mil seguidores en facebook.



“En nuestros primeros intentos reclutando gente, nos sorprendimos de la cantidad de fans o, como nos llamamos, ‘magos y brujas’ que estábamos dispersos. Fue una alegría poder contar con gente con la que nos entendíamos y nos dábamos cuenta que la pasabámos bien, ya que los ‘muggles’ como les llamamos a los que no son como nosotros, nos critican y nos siguen tildando de raros”, cuenta el Profesor Mandrágora, como es conocido Domínguez dentro del club.

Identificado con Harry

Mauricio Pereyra (27) es uno de los fundadores del Club de Lectura Harry Potter y el Mundo Mágico Santa Cruz, que se reúne, desde enero de este año, en el parque Los Mangales del tercer anillo de la Roca Coronado. Él y otros miembros del club han viajado a la ciudad de La Paz para participar de los festejos que allí se realizarán durante todo el día.



Recuerda emocionado su acercamiento al mundo de Harry Potter, cuando era apenas un niño.

“Tenía siete años y mis padres se divorciaron y casi no podía compartir con mi papá por el tema de la custodia. Un domingo que salimos vi en la portada de un libro a un niño en una escoba y le pedí que me lo comprara. Era ‘La piedra filosofal’, que se volvió nuestra lectura de los domingos. Eso ayudó a que me acercara más a mi papá y a la lectura. Al mismo tiempo me sentí identificado con el personaje, porque era un niño huérfano, que se sentía desadaptado y yo en ese momento me sentía así. Al leer que encuentra un mundo mágico donde era posible cualquier cosa me encantó y desde ahí no lo solté”, recuerda Pereyra, que además de haber leído las siete novelas, confiesa que ha releído muchas veces el libro donde se cuentan las primeras aventuras del pequeño mago.



Una puerta a la magia

Uno de los clubes más grandes de los seguidores de Harry Potter está en La Paz. El Club de Lectura Harry Potter Fénix, que se fundó en 2006, reúne a más de un centenar de niños, jóvenes y adultos que comparten juegos, lecturas y diversión, pero que además realizan actividades de voluntariado en centros de salud y hogares para ancianos.



Michelle Palizza es una de las integrantes más activas del club. Ella entró cuando tenía 14 años y ha visto cómo muchos de sus integrantes, incluso ella, ha crecido a la par del personaje de Rowling, pero también ha visto cómo el apego a la lectura de sus libros le ha permitido tener buenos amigos y contribuyó a que tenga un gran apego por la lectura y no duda en que Harry Potter y la piedra filosofal fue fundamental para ello.



“Ese libro fue la puerta que me hizo amar a ese mundo mágico. Para mí sigue siendo fantástico y lo he leído tres veces, pero te atrapa tanto que conozco chicos que lo han leído unas 20 veces.



En serio, no es exageración y es que cuando lo vuelves a leer es como volver a empezar de nuevo y sentir que la magia existe, que no importa cuán crítico sea el momento, siempre hay que luchar”, afirma Palizza, que hoy será una más de los que celebren el que Harry Potter ‘exista’ y siga vigente su magia.