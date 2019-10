Sé mamá sin perder tu identidad de mujer

Aunque el bebé lo sea todo, no deberías descuidar tu vida propia. Hay pequeños detalles que te ayudarán a reencontrarte con tu yo. Tu retoño es ahora lo más importante y lo que llena tu vida y tu tiempo, pero no debes olvidarte de tus necesidades ni correr el riesgo de perder tu identidad como mujer. Puedes empezar a recuperarla con estos pequeños trucos.



El portal español "Ser padres", da tres sugerencias para salvar de a poquito a la mujer que dejaste en el ropero para dar lugar a la mamá.



?1.- Un bolso para cada uno

?

Cuando el bebé cumpla tres meses, recupera tu bolso. Nada de seguir llevando tus cosas, (las que caben) en la misma bolsa de los pañales. Hasta hace unos meses, el bolso contenía un resumen de tu vida: desde la documentación hasta la agenda, pasando por el libro que estabas leyendo. Parece simbólico y lo es, pero volver a esa costumbre resulta muy gratificante.



2.- Dos tardes para tí ¿Una, al menos?

?

No necesitas una coartada para dejar al bebé en buenas manos y dedicarte un tiempo a ti misma. Organizar tus cosas de forma que puedas disponer de un par de tardes por semana, con seguridad que encontrarás en qué ocuparlas (gimnasia, compras).



3.- Busca temas de conversación que no sean “el bebé”

?

Es probable que sin darte cuenta hayas dejado de ser la amiga, compañera de trabajo o confidente de siempre, para convertirte en “la mama de” y que ahora tus amigas de siempre te llamen menos. Recupera los temas de conversación que siempre te interesaron y no hables sólo del bebé.



4.- Escápate en pareja

?

Una salida al cine, a comer fuera (sin el bebé) o una noche de hotel ¿por qué no? Aunque se pasen las primeras citas hablando del pequeño o pequeña, será bueno para recuperar la intimidad como pareja.