Morales pide aplausos y aportes a los embajadores

El presidente Evo Morales solicitó aplausos y aportes voluntarios a la campaña por la reelección a los embajadores de Bolivia en el mundo y anticipó que esta vez el enfrentamiento será con la derecha internacional y no con la interna.



"Estoy preocupado, es mejor reunirse con los movimientos sociales que cada vez aplauden, ustedes no aplauden al Canciller y al Evo, la primera observación, la primera tarjeta. Tampoco me hagan levantar la mano", dijo el primer mandatario.



Reiteró que los opositores piensan que la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) ya es una reelección, pero lo descartó y dijo que está dispuesto a ir nuevamente como candidato a las elecciones de 2019, y perder su así lo decide el pueblo.



"La campaña por la modificación vamos a hacerla con los movimientos sociales a la cabeza, pero no es una campaña contra la oposición interna, va a ser contra la derecha internacional. Nos tienen hambre, nos tienen bronca", agregó.



Explicó que el debate sobre el cambio de la Carta Magna surgió de los movimientos sociales y que ellos están obligados a asumir el desafío de continuar en el poder. Garantizó que "existe fuerza" para seguir y resaltó la estabilidad económica, política y social del país.



"Lamento mucho de algunos compañeros, sus demandas son muy exageradas, inatendibles y hasta indeseables frente a algunos sectores (...) Algunos también con fines netamente políticos y ahora que hay el tema de la modificación, seguro van a inventar cualquier tema para molestar", sostuvo Morales.



La reflexión del presidente tuvo lugar en la VI reunión de embajadores de Bolivia, donde además sostuvo que "David (Choquehuanca) está pensando cuanto por ciento del mes van a aportar para la campaña los embajadores (...) ustedes saben, así nomas es".



En 15 días el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunciará sobre la pregunta para el referendo, que dice: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?".