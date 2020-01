No hay acuerdo para el cese del fuego en Siria

La reunión de emergencia realizada este jueves en Nueva York por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria terminó sin un acuerdo para restablecer el cese de hostilidades que duró una semana y entró en colapso el lunes.



El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, dijo al salir del encuentro que no fue posible revivir la tregua, y que la delegación de Rusia no había sido capaz de prometer que los aviones sirios permanezcan en tierra para interrumpir los bombardeos en áreas urbanas.



La reunión había sido realizada de urgencia ante el recrudecimiento de los combates y bombardeos en prácticamente todos los frentes en Siria, especialmente en la devastada ciudad de Alepo, donde, según denuncias, se utilizaron bombas de fósforo.



"La pregunta ya no es si hay alguna posibilidad real de avanzar, porque se tornó claro que no podemos continuar más en este camino", dijo Kerry al fin del encuentro, para añadir que era necesario "restablecer credibilidad al proceso, si es que eso es posible".



Para el jefe de la diplomacia estadounidense, es fundamental que "aquellos que tienen poderío aéreo en esa parte del conflicto simplemente dejen de usarlo".



Por su parte, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrault, dijo a periodistas que la respuesta ofrecida por Rusia a la exigencia de la comunidad internacional sobre la interrupción de las operaciones aéreas era "insatisfactoria".



"Exigimos que la aviación siria permanezca en tierra (...). La respuesta de los rusos es insatisfactoria", dijo Ayrault, quien añadió que las conversaciones del Grupo Internacional de Apoyo a Siria deberán continuar.



Kerry dijo que negociadores de Estados Unidos y Rusia tenían previsto una nueva ronda de contactos el viernes.