Pese a presión, Maduro va firme hacia elección de la Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que está derrotada en su intento por sacarlo del poder, tras haber convocado sus líderes, a los que llamó a rendirse, más de 100 días de protestas.

Pocos venezolanos acogieron ayer el llamado de la oposición a una protesta contra la elección el domingo de una Asamblea Constituyente, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera las manifestaciones que afecten la votación.

Tras concluir en la mañana una huelga de 48 horas que provocó ocho muertos, pequeños grupos bloqueaban ayer con barricadas y con cuerdas algunas vías del este y oeste de Caracas y de ciudades como Maracaibo, segunda del país, y San Cristóbal, en la frontera con Colombia.

"Están derrotados, ríndanse señores de la MUD, están derrotados y el pueblo les va a dar una lección y un castigo el 30 de julio, el pueblo los va a castigar con su voto, para que aprendan, para que se pongan serios", dijo el mandatario.

Maduro se refirió así a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), prevista para mañana, y que, una vez instalada, redactará una nueva Carta Magna y tendrá poder para reformar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico sin que ninguna otra institución pueda oponerse.

Protestas se mantienen

La oposición llamó a mantener las protestas hasta mañana, en desafío a la prohibición del Gobierno de movilizaciones que afecten la elección de los 545 asambleístas, y a su amenaza de cárcel de 5 a 10 años a quienes la boicoteen, lo que fue rechazado por Amnistía Internacional.

La MUD pidió anoche a sus simpatizantes a concentrarse mañana en las principales arterias viales del país para protestar contra la elección, mientras denunciaba el arresto del alcalde del municipio de Iribarren, Alfredo Ramos.



"Dice la derecha que le va a impedir al pueblo salir a votar. ¿Ustedes creen que eso es posible? Jamás", afirmó Maduro en un acto de entrega de viviendas.

La Constituyente aumentó la tensión en un país polarizado y sumido -pese a su riqueza petrolera- en una profunda crisis, con brutal inflación y grave escasez de alimentos y medicinas.



Desde que iniciaron hace cuatro meses, las protestas opositoras que exigen la salida de Maduro dejan 113 muertos, miles de heridos y detenidos. La ONG Foro Penal reportó medio centenar de detenidos el jueves.



En vísperas de la elección, el Gobierno de Donald Trump sancionó a 13 funcionarios y militares venezolanos, entre ellos la presidenta el poder electoral, Tibisay Lucena, acusándolos de "minar la democracia" y de actos de violencia o corrupción.



Pero Maduro ratificó que no hay marcha atrás. Acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington, y a gobiernos de Latinoamérica y Europa, que pidieron frenar la Constituyente, de sumisión al "imperio".



"Nos queda jugarnos una carta, la carta que va a ganar este juego, y esa carta es la Constituyente", manifestó Maduro, quien asegura que traerá paz y estabilidad económica.



El presidente planteó el jueves a sus oponentes iniciar un diálogo antes de la votación, pero estos calificaron la propuesta de "pura palabrería".

Elección, sin rival



La oposición decidió no participar, alegando que la Constituyente no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida para instaurar una dictadura.

Según analistas, el rechazo a la Asamblea Constituyente afecta su legitimidad, por lo que el gobierno moviliza a sus bases buscando evitar la abstención, tras los 7,6 millones de votos que la oposición asegura logró en el plebiscito simbólico que hizo hace dos semanas contra esa iniciativa.



Pero debido al método de elección, que combina sufragio por territorios y sectores sociales, 62% de los 19,8 millones de electores podrá votar dos veces, lo que dificulta el cálculo de participación, según el experto electoral Eugenio Martínez.



El Consejo Nacional Electoral flexibilizó ayer los requisitos de votación permitiendo a los electores sufragar en cualquier centro electoral, ante las "amenazas" de la oposición, anunció Tisibay Lucena.



Un 70% de venezolanos rechaza la Constituyente, según la encuestadora Datanálisis.



EEUU reafirma amenaza de más sanciones; santos dice que desconocerá resultados

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, reafirmó ayer en una llamada telefónica con el opositor venezolano Leopoldo López la amenaza de Washington de imponer más sanciones al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, si sigue adelante con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Pence habló con López de la "terrible situación en Venezuela", a falta de dos días para las polémicas elecciones a la ANC promovida por Maduro.



En nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, Pence reafirmó a López que, si Maduro prosigue con la Constituyente, Washington responderá con "acciones económicas fuertes y rápidas", según un comunicado.



Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó ayer que su país no reconocerá los resultados de la Constituyente cuyos miembros serán elegidos mañana porque considera que ese plan tiene "un origen espurio".

"Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados, tampoco podremos reconocerlos", dijo Santos.