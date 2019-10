Melgar acusa a Uruguay de ser cómplice de su "secuestro político"

Alejandro Melgar, uno de los acusados por el caso terrorismo, conversó con el diario "El País" de Montevideo, para contar su situación en la cárcel uruguaya, en la que espera, desde hace tres años, que se resuelva el trámite de extradición solicitado en su contra por la justicia de Bolivia.



Melgar, de madre uruguaya, se siente impotente ante su realidad, acusa al Gobierno de Bolivia de haber cometido un "acto de terrorismo de Estado" al haber "montado" el caso terrorismo, y a las autoridades de Uruguay de haber colaborado en la violación de sus derechos humanos.



"Uruguay pasó de ser un cómplice ingenuo a ser el actor principal de un secuestro político, es un verdadero escándalo", afirma.



Sin embargo, Melgar espera que haya una reflexión de parte de la justicia uruguaya y se revise su caso para que finalmente se le conceda la libertad.



No se declarará culpable



Melgar es acusado por la Fiscalía de haber pagado los pasajes que posibilitaron la llegada de Eduardo Rózsa Flores y el grupo de extranjeros que lo acompañó en Santa Cruz con la supuesta intención de formar un grupo separatista.



Varios de los implicados en este caso, entre ellos dos de los sobrevivientes del operativo en el Hotel Las Américas en 2009, se declararon culpables para poder salir en libertad, una opción que no pasa por la cabeza de Melgar.



"En el más loco de los escenarios declararme culpable por algo que no he hecho, para salir libre, sería como pagar el rescate exigido por mi secuestrador. Llevo seis años de destierro, de los cuales tres los he pasado entre rejas", dijo Melgar a "El País".