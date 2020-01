Acusan 343 delitos contra el Piraí y alertan desastre

Cráteres, calor, irrefrenables tormentas de tierra. Es el kilómetro 12, el cruce de La Guardia a Porongo. Todos saben que por este territorio corría uno de los ríos más importantes de Santa Cruz, el Piraí, pero el hilo de agua que se ve es tan débil. Tan turbio. El ruido de los motores ensordece y las dragas —unas máquinas de tres metros con aspecto de bestias cuadrúpedas— escupen por sus cañerías ráfagas de piedras y arena succionadas del subsuelo.



Están por todas partes. Y el paisaje es más el de una mina que el de un río con 13.466 Km2 de superficie. Están en el lecho del Piraí. En las orillas de La Guardia y en Porongo.



En las de El Torno y en?Warnes. Casi todo es ilegal. Dentro de los barrancos, entre basurales y troncos recién talados, cerca de improvisados campamentos de hule y de decenas hombres que recogen áridos con maquinaria pesada para el sector de la construcción, sector que, según datos del año pasado de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, invirtió $us 4.000 millones en el país.



El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) realizó este año un diagnóstico de la cuenca e identificó 343 casos de delitos contra el río. Con fotos y planos. El informe desvela el desastre ambiental, que se corroboró esta semana con una inspección.

El diagnóstico conmina a las alcaldías de El Torno, La Guardia, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Colpa Bélgica y Montero que declaren una pausa ecológica, porque, de no hacerlo, la cuenca va en camino a convertirse en un foco de contaminación infecciosa, a alterar su cauce peligrosamente o desbordarse por la deforestación, arriesgando así miles de vidas.



“Es urgente la pausa ecológica. Esto es un desastre total y hay un informe que lo sustenta”, dice Jorge Campos, responsable de esta cuenca del Searpi, luego de la inspección que realizó en las zonas críticas. Lo visto, para Campos, se identifica como una suma de delitos. El punto es que nadie señala responsables ni se activan los mecanismos de fuerza que tiene la ley contra estos delitos ambientales.



A Gerardo Paniagua, alcalde de El Torno, le asusta la idea. Dice que su población se alzará contra él. Enrique Cruz, titular de la Cámara de Productores de Áridos de Santa Cruz, pide diferenciar a los dragueros ilegales de los legales (con derechos de concesión) y culpa a algunas alcaldías del Piraí. Incluso de promover a ilegales. En La Guardia y en Santa Cruz, la idea de ‘pausa’ cobra fuerza.



El desastre y las respuestas



En resumidas cuentas, el informe del Searpi revela que hay 201 dragas que operan ilegalmente y devastan las riberas del Piraí y que han abierto, al menos, igual número de fosas, como cráteres lunares donde se derraman aceites de motor y combustibles, mientras se extraen arenas y ripios. Algo prohibido tajantemente por la Ley del Searpi, la Ley Forestal y otras normativas ambientales.



“Las dragas con permisos solo deberían trabajar en el tercio central, pero no hacen caso y no se puede hacer mucho”, explica Fernando Ledezma, técnico de Porongo. Según la norma, se debe medir la distancia que hay entre orilla y orilla y dividirse en tres tercios el lecho del río, de modo que solo el tercio del centro es adecuado para la extracción responsable de áridos. Pero aquí, pese al intento del técnico, todos violan la ley. Nadie oye a Ledezma ni a Campos.



Se buscó al alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, para conocer su punto de vista sobre la pausa ecológica, pero no se lo ubicó. “Al final, estas fosas ilegales son abandonadas como trampas. Días atrás, una niña se ahogó en una”, contó Ledezma.



El diagnóstico señala, además, 93 casos de asentamientos en el río y en sus barrancos, pese a que las leyes del Plan de Uso de Suelo Santa Cruz, Forestal y del Parque Metropolitano del Piraí lo vetan tajantemente.



“Habrá convulsión social, mucha gente pobre vive de eso”, dice Gerardo Paniagua, de El Torno. “Como están las cosas, la sugerencia de pausa ecológica se ve viable”, responde Jorge Morales, alcalde de La Guardia, que califica de “enemigos del río” a algunas empresas de dragueros “que usan matones” y que lo quisieron derrocar.



“Santa Cruz de la Sierra se ajustará a las disposiciones que señale el Searpi para proteger al río”, anticipa Michelle Lawrence, secretaria de Medio Ambiente de Santa Cruz. Todo está listo. Luis Aguilera, director del Searpi, ha pedido reunión con los alcaldes este martes y conminarlos a declarar la ‘pausa’ o hacerse cargo de un desastre apocalíptico