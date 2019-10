La defensa de Zapata la declara 'detenida política'

Eduardo León, abogado de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, declaró que su defendida es formalmente una detenida política del Gobierno, ya que dijo que por órdenes del Órgano Ejecutivo, se decidió su traslado de penitenciaría donde cumplía su detención preventiva, mientras se investiga el caso de tráfico de influencias.



“La autoridad judicial determinó una detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, la misma que deja de ser una detención preventiva, toda vez que una orden del Órgano Ejecutivo, una orden política, determina que ella debe guardar detención en Miraflores. Ella ya deja de ser detenida preventiva y pasa a ser una detenida política”, sostuvo.



Insistentemente, ayer se buscó conocer la opinión de Marianela Paco, ministra de Comunicación, sobre este tema. Sin embargo, no atendió su teléfono.



La Dirección General de Régimen Penitenciario dispuso su traslado apoyado en el artículo 48 de la Ley de Ejecución Penal que faculta “el traslado de internos de un establecimiento penitenciario a otro, por razones de seguridad personal del interno” y “razones de seguridad de la población penitenciaria”.



Rechazo del fiscal

El fiscal general Ramiro Guerrero, rechazó ayer las declaraciones de Eduardo León. “¿Cómo puede ser presa política alguien que ha falsificado títulos, documentos o se enriquece ilícitamente? Yo no quiero entrar a esos debates. Pero me han informado que el cambio de recinto es una disposición de Régimen Penitenciario”, alcanzó a decir.



Pero León sostiene que la realidad jurídica es que el juez es el único que ordena dónde debe guardar detención preventiva una persona y dispone cambios.



Por el feriado, el abogado de la expareja del presidente no pudo realizar ayer ninguna acción en defensa. El lunes interpondrá las acciones respectivas; mientras tanto, analiza la situación a fondo. León considera que el traslado se sustenta solo en acallar la voz de su defendida y evitar sus confesiones públicas