Periodista logra permiso y desiste de pedir refugio

El periodista Wilson García Mérida logró permiso de la Policía Federal de Brasil para "circular libremente" por ese país, donde se encuentra tras salir de Bolivia ante una denuncia por "sedición" presentada en su contra por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



"Ya obtuve el permiso de mis amigos de la Policía Federal para circular libremente por todo el territorio de este hermoso país. Como en octubre del 2012, cuando Quintana ordenó hacernos secuestrar por sicarios de su entorno y nos vimos obligados a refugiarnos en Epitaciolandia y Brasileia, la Policía Federal nos tendió una mano brindándonos protección", escribió en su cuenta oficial en Facebook el comunicador.



Explicó que con esa venia, irá rumbo a Río Branco, la capital del Estado do Acre. "Con el apoyo del Arzobispado del Acre, exigiré mi pronto retorno a Bolivia. No pediré en los hechos ningún refugio al Gobierno del Brasil porque no tengo interés en generar ningún conflicto político binacional ni ganas de quedarme aquí toda la vida para solaz de Quintana", adelantó.



Agrega que "no me entramparé en una innecesaria crisis diplomática entrando al juego del Ministro de la Presidencia que cree seguirá manejando las riendas (ahora de la Cancillería) si conflictúo el escenario bilateral pidiendo refugio, que además será el burdo pretexto que este adenista infiltrado en el proceso de cambio usará para estigmatizarme el muy cínico como derechista y golpista".



Sostiene que "tengo en Cochabama a Sofía y Paúl, mis dos niños huérfanos de madre esperándome con mil necesidades a cuestas, a mi madre desolada y mi anciano padre postrado en una cama de la CNS. Volveré a Bolivia sí o sí".



El Gobierno sostuvo que su salida del país es una acción "política" y hasta ahora no se conocen más detalles de la acusación contra el director del "Sol de Pando", aunque existe otro proceso previo por el que se debía presentar eventualmente ante la Fiscalía.