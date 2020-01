Periodista dice que BTV no le dejó ir a audiencia sobre acoso sexual

Claudia P., periodista de Bolivia TV (BTV) regional Santa Cruz, que acusó de acoso sexual al director suspendido de ese canal, Carlos F., informó que la administración de ese medio no permitió que durante esta jornada asista a una audiencia programada por el caso, en la que declaró su supuesto agresor.

"Efectivamente, hoy debía asistir a la audiencia donde está declarando el señor Carlos F., pero no me quisieron dar permiso para salir, dijeron que yo no tengo que declarar y que no me competía ir a la audiencia, que si salía me lo tomarían como abandono de puesto laboral. Cómo no voy a estar, si yo soy la parte acusadora", lamentó la periodista entrevistada por ANF.

Indicó que Carlos F. "como todo acosador, no dejó rastros de su acoso, todo lo hizo a puertas cerradas y sin testigos oculares". "Pero tengo como descargo la pericia psicológica que se me hizo y algunos testimonios de la gente que fue testigo de cómo yo cambié a partir de cuándo empezó el acoso", explicó.

Sin embargo dijo que sus compañeros de trabajo no quieren emitir declaraciones ya que temen perder su fuente laboral. Claudia P. manifestó que a partir de que hizo pública la denuncia es muy difícil su situación en el canal. Indica que si no fuera por la necesidad económica, dejaría el trabajo.

Por su parte Darling Franco, su abogada, manifestó que la presunta víctima debía estar presente en la audiencia para llevar a cabo un "careo" y así "demostrar la verdad, porque "no se olviden que en acoso sexual las víctimas son reprimidas y acalladas".

Respecto a la negativa de permiso del canal, dijo que "no solamente la Ley General de Trabajo, sino también la Ley 348 (de lucha contra la violencia a la mujer), dice que la víctima tiene tolerancia y no puede ser que la institución diga que es abandono de trabajo, toda vez que la Ley General dice que es abandono con seis faltas injustificadas".

En ese sentido manifestó que siendo que la asesoría jurídica del medio de comunicación está yendo más allá de las normas y esta revictimizando a la periodista, se está ampliando la denuncia a "violencia institucional", que es una forma de acallar a la víctima para no hacer valer sus derechos.

Carlos F. se presentó a declarar en medio de gritos de activistas y amigos de Claudia P. que asistieron a las oficinas de la FELCV en Santa Cruz, para brindar su apoyo. "Carlos F., tu acoso es asqueroso", se les escuchó gritar. Mientras que la madre de la presunta víctima entre llanto dijo que su hija sufre y que lo único que pide es justicia.

La ministra de Comunicación, Gisela López, comunicó que en caso de ser convocada asistirá a declarar. "Claro, es mi obligación, si me convocan, sí. De hecho yo lo remití, ninguna de las supuestas víctimas había remitido o había hecho denuncia alguna antes de que yo lo hiciera", manifestó y dijo que Claudia tiene las garantías para seguir trabajando en BTV.

La denuncia fue suspendida para el día 23 de marzo, debido a que Carlos F. se presentó sin abogado.

El pasado 9 de marzo la ministra de Comunicación, decidió suspender a Carlos F. de su cargo como Gerente General de BTV, después de que se hicieran públicas dos denuncias de acoso sexual en su contra. Días antes Yadira P., exjefa regional del canal en Trinidad, se presentó ante los medios de comunicación y denunció que fue objeto de acoso sexual de parte de Carlos F., cuando éste era jefe regional de Santa Cruz.

La denunciante aseveró que el 13 de diciembre de 2016 hizo conocer el caso sobre acoso laboral y sexual a López, cuando ésta era gerenta de BTV, pero que la única respuesta que recibió fue el despido "injustificado" de su fuente laboral, en febrero de este año.

La segunda denuncia de acoso sexual que involucra al Gerente, es el de Claudia P., en el mismo la Ministra también negó que hubiera recibido una denuncia de esta persona, pese a que la periodista dijo lo contrario.

En el caso de Yadira P., durante esta jornada también se debía desarrollar una audiencia que fue suspendida para el día lunes por la inasistencia del investigador. La exjefa de BTV sostiene en la denuncia presentada ante el Ministerio Público que ha sido víctima de hostigamiento y que incluso en redes sociales se había estado mellando su imagen como persona y profesional.