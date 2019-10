Perú redujo en 14% sus cultivos de coca en 2014

Perú redujo en 14% interanual sus cultivos de hoja de coca durante el año 2014, de 49.800 a 42.900 hectáreas, según un informe de la ONU divulgado este miércoles en Lima que ubica a este país como el segundo después de Colombia.



"Al 31 de diciembre la extensión de cultivos de coca es de 42.900 hectáreas, lo que significa una caída de 14% respecto a 2013 y representa la extensión más baja en Perú desde 1998 cuando llegó a 38.000 hectáreas", dijo Flavio Mirella representante en Lima de la Oficina de la ONU contra el delito y las drogas (UNODC).



Con esta cifra, Perú se coloca bastante detrás de Colombia en cuanto a cultivos de coca.



Los sembradíos de hoja de coca en Colombia alcanzaron las 69.000 hectáreas en 2014, según un informe de la misma UNODC presentado a principios de julio en Bogotá. El informe no incluye las cifras de producción de cocaína de Perú debido a que el gobierno cuestiona desde hace más de tres años la metodología de medición que aplica la ONU en los países andinos.



En el mayor valle cocalero del mundo, en el este de Perú, conocido bajo el acrónimo de VRAEM -valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro- la reducción anual superó el 2%, señaló el informe.



Solo en el VRAEM la extensión de cocales abarca más de la mitad de los que existen en el país y se cifra actualmente en 18.845 hectáreas, lo que equivale a una reducción de 322 hectáreas respecto a las 19.167 de 2013.



El VRAEM es una zona de guerra donde las fuerzas armadas combaten desde hace más de dos décadas a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.



"La dificultad para erradicar cocales en el VRAEM tiene que ver con la presencia de Sendero Luminoso", admitió el zar antidrogas peruano, Alberto Otárola.



La medición de los cocales se realizó, según la ONU, utilizando "productos satelitales de alta precisión y vuelos de verificación de la Fuerza Aérea del Perú, los que permitieron una mayor aproximación hasta a 1.500 metros de los cultivos".



En forma paralela, Otárola señaló que Perú ya no es más el principal productor mundial de cocaína, pues su producción cayó a 270 toneladas en 2014 frente a 310 toneladas de 2013.



"Perú produjo no más de 270 toneladas anuales, por debajo de las 310 toneladas de cocaína en 2013", aseguró Otárola sin mencionar la fuente de sus cifras durante una rueda de prensa conjunta con el representante antidrogas de la ONU.