Niña descubre que su 'esposo' era su violador

Una menor de 13 años de edad llegó a creer que Elías era su esposo y recién ahora se entera de que él cometió en su contra múltiples violaciones.



Según ella, el hombre de 32 años que la embarazó contra su voluntad era alguien que le ayudaba a ella y a sus padres a esquivar graves dificultades económicas.



Por eso la niña nunca denunció los abusos y sus padres, según la policía, aceptaron a Elías como su "yerno" y le entregaron a la niña embarazada.



De hecho, el caso nunca se habría conocido si el hospital de la Mujer en Santa Cruz, donde la joven madre dio a luz, no hubiera denunciado el hecho a la policía hace unos días. Esta denuncia permitió abrir un proceso judicial por "violación agravada a infante", que sigue en pie a pesar de que el acusado fue liberado.



El caso es tan grave, que la prensa internacional como BBC Mundo y La Tercera de Chile se han hecho eco de esta historia que, de acuerdo a las estadísticas en el país, se repite en varias familias.



La conquistaba con "regalos"



El director de la Fuerza de Lucha contra la Violencia de la policía boliviana, Gonzalo Medina, explicó que el hombre se acercó a la menor a través de regalos.



"El violador conquista a la niña con ropa y otros obsequios. Los padres también reciben dádivas y alimentos. Así lo aceptan como yerno", señaló.



De esa manera es que Elías no solo consigue tener relaciones sexuales sin consentimiento con la menor de 13 años, sino que finalmente se la lleva para tenerla como su pareja.



"Los padres no ven esto como un hecho delictivo. Incluso piensan que es una situación de buena suerte", afirma el jefe policial a la prensa internacional.



De acuerdo a los reportes policiales, la condición económica de la pequeña y de sus padres fue uno de los elementos que influyó para que el hombre tomara ventaja de la situación.



La familia de la menor proviene de una comunidad campesina que migró en condiciones precarias a Santa Cruz.



El abuso se repite



Miriam Suárez, directora de la organización de ayuda legal y psicológica Casa de la Mujer, contó que casos como el de esta joven madre se repiten con "mucha frecuencia" en niñas desde los 10 años.



"Las chicas están muy expuestas y no solo por las condiciones económicas, sino por la violencia en los hogares y la descomposición en las familias. Por eso huyen y es cuando creen que encuentran a un "salvador"", señala Suárez a la prensa internacional.



"Son esos "salvadores" los que se aprovechan de la pobreza y la desprotección. La menor nunca es culpable, prácticamente es obligada a exponerse a los abusos", enfatiza, por lo que advierte a la última persona a la que se puede culpar en este tipo de historias es a la víctima, pues en la mayoría de los casos los padres son cómplices de la situación.



El acusado salió libre



Apenas se conoció el caso, Elías fue detenido por la policía. Sin embargo, horas después, precisamente el viernes 27 de mayo, Día de la Madre, fue puesto en libertad.



El argumento que el hombre de 32 años usó fue que era "pareja" de la niña y apeló a los "usos y costumbres" en Bolivia. Mientras tanto, la menor se recuperaba del parto en el hospital de la Mujer.